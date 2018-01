A Liu testvérek egyik nagy ellenfelét is kilökték az olimpiáról

Miután december elején úgy döntött a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) végrehajtó bizottsága, hogy az oroszok – a négy évvel ezelőtti szocsi játékokon tapasztalt visszaélések és az államilag irányított doppingrendszer miatt – csak semleges színekben vehetnek részt a februári téli játékokon, a sportolók két csoportját lehetett elkülöníteni.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az egyikbe doppingvétségen ért és sok esetben 2014-es érmüktől megfosztott, az olimpiáktól örökre eltiltott, de fellebbező versenyzőket, a másikba a semleges szereplés feltételeit vállaló, tiszta múlttal rendelkező és a NOB engedélyére váró sportolókat sorolhattuk.

Előbbiek köre 43 főt számlált, közülük 39 ügyét tárgyalta a héten a Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS). Két, Szocsiban ezüstérmes szánkós,

Albert Demcsenko és Tatyjana Ivanova egy amerikai ügyvédet is bevetett,

ám a január 30. és február 2. közé kitűzött ítélethirdetés aligha hoz számukra kedvező hírt. Mindenesetre az ötkarikás eseményekről szintén kitiltott Alexander Zsukov, az Orosz Olimpiai Bizottság elnöke korábban jelezte, technikai problémákat nem okoz majd, ha egy pozitív döntés nyomán az utolsó pillanatban további indulóik lesznek.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Igaz, csütörtökön az Orosz Olimpiai Bizottság (OKR) bejelentette: 169 orosz sportoló indulhat független színekben. Ez a bevezetőnkben említett második csoporttal kapcsolatos folyamat eredménye. A NOB illetékes bizottsága elé egy 500 fős, korábban nem szankcionált sportolókat tartalmazó listát tettek le az oroszok, kérve az indulásuk jóváhagyását. Ám 111-en nem kaptak engedélyt, és a maradék 389-ből is csak 169-en szereztek kvótát, illetve kerültek be a jégkorong-válogatott keretébe.

Bár a 169 fős csapat nem számít kicsinek – négy éve hazai pályán, amikor alapból is minden számban indulhattak, 214-en, előtte 175-en, 2006-ban 174-en, 2002-ben pedig 151-en voltak –,

elvették az indulási lehetőséget például a hokicsapat több kulcsjátékosától,

az olimpiai bajnok sílövő Anton Sipulintól és a világbajnok sífutó Szergej Usztyugovtól. Ám a legnagyobb hiányzó a hatszoros olimpiai bajnok gyorskorcsolyázó, Viktor An lesz.

Más kérdés, hogy mi akár örülhetünk is ennek: An a Liu-fivérek, Shaolin Sándor és Shaoang egyik nagy ellenfele, ráadásul a váltók versenyében is éremesélyes, ám így – miután nemcsak An, hanem csapattársai, Gyenyisz Ajrapetyan és Vlagyimir Grigorjev neve is szerepel a tiltólistán – lehet, hogy egyáltalán nem kell számolni az oroszokkal.

A 32 éves An – aki egyébként 2011 előtt pont az idei házigazda, Dél-Korea színeiben szerepelt, s lett háromszoros olimpiai és 18-szoros világbajnok – nyílt levelet írt Thomas Bach NOB-elnöknek.

– Felháborító, hogy minden konkrétum nélkül kizártak az olimpiáról.

Várom a magyarázatot arra, miért állítanak be úgy, mintha doppingoltam volna – írta többek között. Tény: sohasem bukott le semmivel, az orosz média szerint azért nem szerepelhet, mert neve benne volt a Richard McLaren kanadai jogászprofesszorhoz köthető jelentésben, amely a rendszerszintű doppingolást tárta fel.

Mindezek nyomán lehet okunk feltételezni, hogy a NOB már kicsit túllőtt a célon, s akár azt is, hogy nyomás alatt cselekszik. Innen nézve gumicsont-dobásnak tűnik, hogy az Olimpiai Sportoló Oroszországból (OAR) megjelölésű, elvileg semleges színekben induló csapat számára engedélyezték, hogy a fehér-kék-piros lobogóval vonuljon be a február 25-i záróünnepségen.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.01.27.