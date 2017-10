A magyar csodagyerekkel párosozik Pesten Steve Davis

Emelték a tétet az október 23-ai, budapesti II. Magyar Snooker Gála szervezői, tavasszal egy világbajnokot (Neil Robertson) és egy vb-döntőst (Ali Carter) tudtak idehozni, hogy megmutassák a magyar közönségnek, mi fán terem ez a különlegesen nehéz és szép sportág.

Most nyolc vb-elsőség „érkezik” a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokba, a Jegymesteren épp mostanság kattintják le az utolsó jegyeket – ezek legolcsóbbika 4990 forint, de akinek van a célra 29 990 forintja, olyan vipjegyhez is hozzájuthat, amellyel a sztárokkal akár parolázhat is a délutáni (14.30–17.30) és az esti blokk (20.00–23.00) előtt. A nyolcvanas évek hatszoros világbajnoka, az angol Steve Davis, illetve a kétezres évek állócsillaga, a walesi Mark Williams (2000 és 2003 bajnoka) mellett délután asztal mellé lép a tavalyi gála legszínesebb egyénisége, a még csak tízéves, herceghalmi Révész Bulcsú is, aki amellett, hogy színjeles ötödikes, tizedik helyen áll a magyar felnőttranglistán, amihez heti hat edzése, valamint edzője, Varga Péter sznúkerszövetségi elnök segíti hozzá a budai Ménesi úton fellelhető Rex Williams klubban.

Révész Bulcsú egy különleges párosmeccs szereplője lesz, amelyen ő Steve Davisszel, Mark Williams pedig az ötszörös magyar bajnok Fenyvesi Zsolttal alkot majd duót, így biztosan lesz a gálán magyar győzelem is, amelyen természetesen Davis és Williams egymással is összecsap, előbbi pedig tavalyi visszavonulása után frissen kigyakorolt trükkjeit is megmutatja.

De vissza még Bulcsúhoz! Nyáron részt vett a számos legenda felfedezéséért „felelős” P. J. Nolan táborában, ahol a guru értékelése szerint „olyan bajnok válhat belőle, aki megállhatja majd a helyét a világ bármely asztala mellett”, már most látja benne az európai sznúker meghatározó alakját. Bulcsú motivációi is igen nagyok: tavaly Robertson ellen egyből 9-es brékig jutott, most Davis oldalán kettősüktől egy 100-as bréket vár. Nagy feladatok előtt is áll, februárban Zágrábban az U21-es és U18-as Eb-n van jelenése.

A pesti gála bírója a tavasziéhoz hasonlóan a varázsos skót Michaela Tabb lesz: 2002-ben ő lett az első női profi sznúkerbíró, 2009-ben pedig az első a szebbik nemből, akire vb-döntőt bíztak. Ez utóbbi év a magyar sznúker szempontjából is jelentős volt, ekkor ismerkedett ugyanis össze Kármán Nórával Peter Ebdon, 2002 világbajnoka, a hölgyet egy évvel később feleségül is vette, s Budapesten telepedtek le.

Snooker helyett sznúker

Hogy mennyire valóságos a sznúker és hazánk „közeledése” egymáshoz, már eleve a játék neve is elárulja, a korábbi, angolos snooker névváltozat már szinte teljesen kikopóban van, helyére pedig bekönyököl a ma ismert és helyes névalak. De ha már a sportág múltjában vájkáltunk, álljon még néhány szó itt magáról a sznúkerről!

Egy 3,6-szer 1,8 méter hosszú, zöld posztóval bevont asztalon játssza két játékos a 15. századi billiárdból a 19. században kifejlődött játékot, golyókkal és egy bőrdarabban végződő, hosszú fadákóval. A játék „áldozata” a huszonkét golyó, amelyeknek a hat lukba lejuttatása, „eltétele” különböző pontszámot ér – a fehérrel kell lökni, ez nem eshet le. A golyók közül tizenöt – 1 pont értékű – piros, de csak a többit nevezik színesnek. Egy menet (frame) addig tart, amíg a piros és a színes golyók a lukakba nem kerülnek, ezek után kell eltenni a feketét, az nyer, aki a fekete golyó eltétele után több ponttal rendelkezik. A játék során először egy piros golyót kell eltenni, majd amelyik játékosnak ez először sikerül, utána eltehet egy színest, ha ez is sikerül, jöhet egy újabb pirosra, majd megint egy színesre, és így tovább. Amikor elfogynak a piros golyók, meghatározott sorrendben jöhetnek a színesek, amelyeket ezt követően már nem tesz vissza eredeti helyére a játékvezető: sárga (2 pont), zöld (3), barna (4), kék (5), rózsaszín (6), fekete (7). Az adott torna rangjától függ, hogy egy mérkőzés hány megnyert frame-ig tart.

A játék során a nézőtérről tilos hang- vagy fényhatással járó fényképet készíteni, a telefonokat pedig le kell halkítani, lökés közben pedig mindenfajta beszéd vagy zajongás tilos.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.19.