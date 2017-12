A nők közül csak Serena Williams került a legjobban fizetett sportolók közé

Mint a Qubit.hu oldal beszámol róla, az amerikai Forbes gazdasági szaklap idén is összeállította a 10 legjobban kereső női sportoló listáját a 2017-es évre. Az elemzés figyelembe veszi a fizetést, a győzelemért és helyezésekért járó pénzdíjakat, a bónuszokat és a szponzori hozzájárulásokat is. Az elemzés a 2016. június 1-től 2017. június 1-ig tartó intervallumot vizsgálja.

Három sportág képviselői kerültek fel a 2017-es listára: a tenisz nyolc sportolót adott, az autósport és a harcművészet egyet-egyet. Érdekesség, hogy 2012 óta először idén fordult elő, hogy csak egy sportoló összbevétele haladta meg a 20 millió dollárt. Részben ennek is köszönhető, hogy a női top 10 teljes bevétele 15 millió dollárral elmarad a tavalyi évtől és több mint 36 millió dollárral 2012-től. A visszaesés főleg annak köszönhető, hogy a vizsgált időszakban az elmúlt évek egyik legsikeresebb sportolója (pénzügyileg mindenképpen), az orosz Marija Sarapova nem szerepel a listán. A 2015–16 közötti időszakban az orosz teniszező még közel 22 millió dollárt keresett, ám a mostani vizsgált időszak jelentős részében a sportoló doppingvétsége miatt nem lépett pályára (15 hónapra függesztették fel), így nem kerülhetett fel a listára. Az ötszörös Grand Slam-győztes nevéhez fűződik egyébként az elmúlt öt év legmagasabb bevétele, a 2015-ös listán 29,7 millió dollárral szerepelt.

Serena Williams, a Nike által egyszerűen csak a világ legjobb sportolójának titulált teniszező nem kevesebb mint 27 millió dollárt gyűjtött az idén,

ami nagyjából 7,15 milliárd forintnak felel meg. Habár ez az összeg most közel 2 millió dollárral kevesebb, mint a tavalyi, az igazsághoz hozzátartozik, hogy 2017 januárjában az Australian Openen a 23. Grand Slam-győzelmét arató bajnok – aki ezért 3,7 millió ausztrál dollárt, közel 750 millió forintot kapott – már nem is lépett többet pályára 2017-ben, mivel babát várt. A sportoló első gyermeke idén szeptemberben született meg, és most már azt is tudhatjuk, hogy Serena Williams 2018-ban visszatér a pályára mint címvédő, méghozzá éppen az Ausztrál Nyílt Teniszbajnokságon.

A teniszező mögött a Qubit.hu megfogalmazása szerint számos szponzor található, mint a Gatorade, az Intel, a JPMorgan Chase vagy a Nike. Testvérével, Venus Williamsszel együtt a National Football League (NFL) történelmébe is beírták már magukat, amikor 2009-ben tulajdonrészt szereztek a Miami Dolphins csapatában, ezzel ők lettek az első afroamerikai női tulajdonosok egy amerikai futballcsapatban.

A 100 legjobban kereső sportoló 2017-es Forbes-listájára a nők közül egyedül Serena Williams tudott felkerülni, az 51. helyet foglalja el. Ezt a listát a labdarúgó C. Ronaldo 93 millió dollárral vezeti, vagyis három és félszer annyit keresett, mint a fiatalabbik Williams. A kosaras LeBron James 86, a labdarúgó Lionel Messi 80 millió dollárral került fel a top100-as dobogóra.