A nyolcadik utas: Mányoki Attila, aki ezúttal Afrikába úszik át Európából

Ritkán szerepel a médiában Mányoki Attila, akiről legutóbb lapunk is akkor adott hírt, amikor tavasszal Új-Zélandon átúszta az ország két legjelentősebb szigetét elválasztó Cook-szorost. „Hat évet öregedett néhány hét alatt” – hirdettük róla akkor szalagcímben, ami igaz is volt: élettani adataiból az orvos akkor kiderítette, az embert próbáló fizikai teljesítmény mindent kivett az apró férfiból, aki viszont nem hátrál meg, támadást indít az Ocean’s Seven neki utolsó előtti állomása, a Gibraltári-szoros ellen.

– Vasárnap utazom oda, és október 26-tól november 4-ig van az az időablak, amikor teljesíthetem az átúszást Európából Afrikába. Bízom benne, hogy lesz egy megfelelő nap – reménykedett a Magyar Nemzetnek nyilatkozva az extrém úszó csodabogár, akinek a legfontosabb az, hogy ott, a kiteszörfösök paradicsomában ne fújjon annyira a szél – még csak nem is az, hogy ne legyen cápa… –, a szűk óceáni áteresztés miatt úgyis irgalmatlanul erős az áramlás az Atlanti-óceán irányából, és a napi 300-as hajóforgalom és az így keletkező hullámzás amúgy sem könnyíti meg Mányoki Attila életét. A vízhőmérséklet szerinte megfelelő lesz, 18 fokról egy ekkora víztömeg addigra nem mozdul el.

Magyarország – mint ezt annak idején Fa Nándor földkerülő vitorlázó esetében sem ártott hangsúlyozni – úgyszólván nem bővelkedik óceánokban, így adja magát a kérdés: hol készül föl?

– Jelentős részben uszodában, Zalaegerszegen – mondja nemes egyszerűséggel a 44 éves zalai lokálpatrióta. – Két hete voltam Görögországban, a Szantorini szigetnél úsztam egy versenyen, ahol nagyjából hasonló volt a vízhőmérséklet, mint ami Gibraltárnál várható. Úgy gondolom tehát, hogy az a négy nap, ami az akklimatizálódásra rendelkezésemre áll, elég is lesz.

A Gibraltári-szoros egyébként a hét közül Mányoki Attila szerint talán a legkönnyebb, de senkit ne tévesszen meg, hogy csak 15 kilométerre van itt Afrika Európától – ez a táv alig nagyobb, mint a Balaton szélessége Almádi és Világos között (12,7 km) –,

a távolsághoz hozzá kell venni az áramlás miatti korrekciót, ami 22-23 kilométeresre „növeli” az út hosszát. A terve azonban megvan: – Az Atlanti-óceán áramlatával szeretnék úszni.

Arra nem számít, hogy a sok hajó miatt túl nagy koszban úszna, a viszonylag kicsi áteresztésű szorosban ugyanis gyorsan jár-kel a víz az óceán és a Földközi-tenger között.

Mányoki Attila Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

Mányoki úszóval nem fog találkozni, az évnek ebben a szakában a szoros átúszására már nem vállalkozik senki. Teljesítés esetén pedig már csak az Északi-csatorna (Ír-csatorna) marad Észak-Írország és Skócia között – már meg is van az időablak, augusztus 2–8. között –, ez 33,4 kilométeres, az extrém úszó és sorstársai szerint ez a legnehezebb. Nem véletlen, hogy összesen heten voltak eddig a világon, akik mind a hét szorost átúszták. Lehet, hogy nem a halál, hanem éppen Mányoki Attila lesz a nyolcadik utas. Az Északi-csatorna és a Cook-szoros idén egyébként igen sokakat megállított – a magyar sportember az utóbbit viszont épp 2017-ben győzte le.

– Az ír szoros szélsőségesen hideg helyszín, ezért 2018 jelentős részében külföldön fogok tartózkodni, hűvösebb helyeken, hogy a szervezetem átálljon az ilyen extrém igénybevételre – mondta.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.16.