A regnáló király viheti vissza a Forma–1-be Kubicát

Valósággal hullámvasúton ül a lengyel Robert Kubica visszatérési ügye a száguldó cirkuszba: hol biztosnak tűnik, hogy 2018-tól F–1-es volánt kap, hol minden esély elszáll erre. Legutóbb a Renault bejelentése érte rosszul a lengyel versenyzőt, miszerint nem benne látják a jövő évi megmentőt, hanem Carlos Sainzban, ám komoly helyről kaphat segítséget a 32 éves pilóta: a regnáló világbajnok, Nico Rosberg lesz a menedzsere – írja a Formula.hu.

– Fantasztikus, hogy Nicóval dolgozhatok az ügyön. Gyerekkorunk óta ismerjük egymást, most pedig fontos szerepet tölt majd be a visszatérésemben – lelkendezett Kubica, akiről ismeretes, kicsi koruk óta nagy riválisok is voltak a különféle versenyosztályokban Rosberggel, aki Lewis Hamilton mellett Robert Kubicát tartja a leggyorsabb pilótának, aki ellen valaha megmérette magát.

És hogy mi lehet a célállomás? A szaksajtó a Force Indiánál, a Toro Rossónál, a Saubernél és a Williamsnél lát üres ülést. Jelenleg a legutóbbi látszik komolyabban kalkulálható lehetőségnek, ehhez Felipe Massának be kell jelentenie sejthető visszavonulását. Rosbergnek kitűnő kapcsolatai vannak Williamséknél, négy évig dolgozott nekik pilótaként.

Ismeretes, Kubica 2011. február 6-án az olaszországi Ronde di Andora raliversenyen egy Skoda Fabia S2000-est vezetve letért az útról, és nagy sebességgel egy sziklának ment, majd szalagkorlátnak ütközött. A balesetben életveszélyes sérüléseket szenvedett, április 24-ig tartó kezelése után engedték ki a kórházból, majd folytatta ralis pályafutását, de a Forma–1-ben nem vették újra számításba.