A sportolószerelem nem ismer határokat, Phjongcshangban is dúl a lamúr

„A pénz nem boldogít” – tartja a közhely, ami épp attól az, hogy igaz. Érvényes volt a nagy nőfaló hírében állt golflegendára, Tiger Woodsra is; noha ő volt az első, aki sporttal szerzett vagyonát tekintve átlépte az egymilliárd dollárt, a magánéletben nem találta meg a számítását. Öt éve aztán nagy fába vágta a fejszéjét, magánrepülőt küldött Lindsay Vonn olimpiai és világbajnok sízőért, egyenesen az ausztriai Schladming mellé, hogy az épp akkor, épp ott súlyos balesetet szenvedő szőke sportolónő pályafutását megmentse.

Szerelmük révbe ért – Vonn el is vált Woodsért –, de három évig sem tartott. 2015. májusi szakításukkal nagy kárt is okoztak azoknak a brit fogadóirodáknak, akik szerelmük hajnalán négyszeres pénzt ígértek arra az esetre, ha 2015 januárjában még együtt lesz a sztárpár.

Woodshoz hasonlóan szédelgő életmódot folytatott a szintén amerikai André Agassi is, nem sikerült neki sem „elsőre”: de ma már két gyermekét együtt terelgeti a hozzá hasonlóan óriási teniszmúltú német Steffi Graffal (kettejüknek együtt 30 Grand Slam-diadala és két olimpiai elsősége van), 17 éve házasok.

Marion Jones, a tékozló leány

Marion Jones és C.J. Hunter Fotó: Jeff Haynes / AFP

Bár tartja magát ahhoz, hogy szerek nélkül is olimpiai bajnok lett volna, erre már sosem derül fény, csöbörből vödörbe került az amerikai sprinter Marion Jones élete. Sokan már amiatt is kritizálták, hogy 23 évesen, 1998-ban hozzáment a nem túl szimpatikus megjelenésű C. J. Hunter doppinggal lebukott súlylökő-világbajnokhoz, de Jones sikerekkel válaszolt: öt éremmel tért haza Sydney-ből. 2002-ben aztán elváltak, ami megpecsételte Jones sorsát is. Noha újra megtalálta a boldogságot egy atléta (Tim Montgomery világbajnok sprinter) oldalán, és közös gyermekük is született, később együtt buktak le tiltott szerek használatával – s éppen az exférj vallott a futónőre, aki ezután még pénzmosási és csekkhamisítási ügyekbe is keveredett, csoda, hogy 2008-ban fél év börtönnel megúszta. Ekkor persze Marion Jones már újra férjnél volt, sydney-i bronzérmes sprinter barátja, a barbadosi Obadele Thompsonnak szült újra fiút, majd egy lányt is.