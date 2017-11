A Szolnoké az európai szuperkupa a magyar házi döntőben

Csapatsportokban fehér holló, hogy nemzetközi kupadöntőben magyar egységek csapjanak össze, így a Szolnok-Ferencváros Európai Szuperkupa döntőt érdemes nagyon megbecsülni. Cseh Sándor csapata emlékezetes menetelés végén, több mint tízezer szurkoló előtt verte a Dubrovnikot a Bajnokok Ligája-döntőben a Duna Aréna „avatóján” (hatos döntő), a Ferencváros az Európa Kupát hódította el komolyabb megerőltetés nélkül.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Nem sokkal korábban az újpesti hölgyek 10-6-ra kikaptak a z orosz Kiristől a női döntőben.

A Fradi évek óta „szedi szét” a Szolnokot: korábban Madaras Norbertet, Stefan Mitrovicsot és Varga Dánielt csábították el, míg idén a magyar válogatott legbiztosabb pontja, Vámos Márton és Varga Dénes tette át székhelyét a Népligetbe. Rajtuk kívül leigazolták a két olimpiai bajnok szerbet, Nikola Jaksicsot és Szlobodan Nikicset, a hazai tehetségek közül pedig Német Tonit, Manhercz Krisztiánt és Sedlmayer Tamást. A Budapestre távozó Vámos helyét Zalánki Gergő próbálta átvenni, Varga Dénest Bátori Bencével pótolta a Szolnok, emellett érkezett még Milos Csuk az Egertől, és távozott a francia Ugo Crusillat.

Mindkét csapat ujjgyakorlatnak tűnő bajnokikkal melegített be az összecsapásra – 10-15 góllal győzték le aktuális ellenfeleiket - , a szezon első keményebb próbatétele a szombati ütközet volt. A kezdésre befutott a Groupama Arénából is egy adag lelkes fradista, őket még a Debrecen elleni 2-1-es győzelem öröme is fűtötte, és persze, hogy visszatért a futball csapat kemény magja a kapu mögé.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Zalánki Gergő felső kapufás bombájával tette le a névjegyét két perc után, majd a légiósok indultak be, Younger, és a szerb Mitrovics. A hirtelenszőke Vogel a Fradi kapujában majdnem szétharapta a kapufát dühében, két gólnál is hozzáért a labdához (3-1). Varga Dénes, majd Vámos találataival utolérték a népligetiek a Szolnokot, melyet sokszor Nagy Viktor bravúros védései tartottak. A szünetre 5-4-es szolnoki vezetéssel mentek a felek. Egy hangulatfelelős folyamatosan hergelte a két tábort – a szolnokiaknál a családosok tapsolták véresre a tenyerüket, a fradistáknál nem volt gond a szervezett szurkolással. Az azért érdekes volt, hogy a teltkarcsú dobos vezérszurkoló gyakorlatilag magának ütötte a dobot, a futballmeccsről befutók vele párhuzamosan teljesen más ritmusra szurkoltak.

A harmadik negyed gól nélkül pergett le, így az uszoda sarkában a bajnokságok, kupák tömkelegét, Bajnokok Ligáját nyerő Kovács István-Gerendás György vidáman feleleveníthette a nagy idők nagy eredményeit.

A meccs vége felé közelítve, miután 10 perce nem esett már gól, egyre sűrűbben hangzott el a kérdés, döntetlennél egyből jönnek-e a büntetők. A szabály szerint egyből. A lelátón volt, aki már ekkor tudni vélte, hogy döntetlen lesz a vége, sőt, a jól értesültek szerint a vízben tempózók is így tudták. Jött is a büntető, egyelőre a rendes játékidőben: Cseh Sándor kis híján beesett a vízbe, annyira reklamált miatta. Varga Dénes Nagy Viktor ellen: Varga nyert, 5-5. Az olimpiai, világ és Európa-bajnok szerb Prlainovics nagyszerű góljára az olimpiai, világ és Európa-bajnok szerb Stefan Mitrovics válaszolt egy csodás suhintással, a feladó az olimpiai és világbajnok Varga Dénes volt. 6-6, mit ad Isten, tényleg jöhettek az ötméteresek.

Varga Dénes rögtön az első párban kapufára lőtte a saját büntetőjét, és mivel minden szolnoki eredményes volt, Madaras Norberten volt a világ és a Komjádi szeme. A veterán balkezes jobbra lőtte, Nagy rajta volt, így kialakult a 10:8-as végeredmény, s a Szolnoké lett az Európai Szuperkupa.