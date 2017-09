Alsómocsoládon jött össze az európai kés- és fejszehajító elit

Kis túlzással megduplázódott a hétvégén a háromszáz fős baranyai falu, Alsómocsolád lakossága. Most rendezték ugyanis a településen a kés- és fejszehajító Európa-bajnokságot, aminek köszönhetően 130 versenyző látogatott el a faluba, és szinte mindegyikük hozott magával még egy embert – edzőt, kísérőt. Ettől még Alsómocsolád nem lett veszélyes hely, sőt családias hangulatban mérték össze erejüket a tizennégy országból érkező küldöttek, akik elmondásuk szerint elégedettek voltak a vendéglátással. Többen csak a hüvelykujjukat mutatták, amikor az ellátásról vagy a szállásról kérdeztük őket, s szinte mindegyik alanyunk megjegyezte azt is, mennyire tetszett neki, hogy a falu határában egy hatalmas céltáblát állítottak a verseny szervezői a tiszteletükre.



Meglepőnek hathat, de külön méltatták a körülbelül egy focipályányi területen felállított versenypályán az általuk „megdobált” célpontokat is. Több külföldi hajító ugyanis arról számolt be, hogy néha mindössze egy lécet raknak eléjük, azt kell eltalálniuk, míg Alsómocsoládon a helyi kés- és fejszehajító egyesület tagjai társadalmi munkában minden igényt kielégítő, folyamatosan nedvesített táblákkal várták a mezőnyt.

Talán ebből az apróságnak tetsző részletből is kiderül, hogy a kés- és fejszehajítás bizony komoly szabályrendszerrel bíró sport, és nem tévesztendő össze holmi közönséges kocsmai bicskázással. Mert ahogy nem mindegy az sem, hogy mibe hajítjuk a kést vagy a fejszét, úgy természetesen az eldobandó penge sem lehet akármilyen. Sok versenyző ezért maga tervezi fegyverét – természetesen a megadott súly- és hosszparamétereket betartva.

Fejszehajito Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet











A versenyek több kategóriában zajlottak az alsómocsoládi Eb-n: a 3, 5 és 7 méterről való késhajítás, illetve a 4 és 7 méterről történő fejszedobás mellett a leglátványosabb számok talán a hab, a no-spin és a speed versenyszámok voltak. Előbbi szabad fordításban annyit jelent, hogy „forgás nélkül”, azaz a versenyzőnek úgy kell beleállítania a céltáblába a pengéjét, hogy az ne forogjon. A másik izgalmas kategória a speed, azaz a gyorsasági dobás, amelyben az a lényeg, hogy a dobó 20 másodperc alatt minél több pengét a célba állítson – egyébként a rekord 29 penge. A hab pedig a mozgó célpontra dobás: egy mérleghintához hasonló, mozgó eszköz két szárnyán található három-három célpontra kell dobni késsel, illetve fejszével.

A sportág egyébként jelenleg válaszúton áll: a szövetség az Európa-bajnokság előestéjén tartott Alsómocsoládon gyűlést, amelyen felmerült, hogy a jövőben megpróbálnak úgy változtatni a szabályokon, hogy a játékok még érthetőbbek, izgalmasabbak és látványosabbak legyenek.