Az AC/DC-s gyakorlat a vb-n is továbbjutást ért

A téli olimpián bemutatott rövid programját adta elő Tóth Ivett szerdán a milánói műkorcsolya vb-n is. Az AC/DC rockzenekar Back in Black és Thunderstruck című számainak felcsendülése és a produkció ezúttal is üdvrivalgást váltott ki a nézőkből. Honfitársunk pedig most is rockerhez illő öltözékben korcsolyázott.

Lépései, forgásai jók voltak, az ugrásaiba azonban több hiba is csúszott, 50,63 pontot kapott, amivel épphogy megszerezte az utolsó továbbjutó helyet, a 24.-et.

Tóth Ivett Kangnungban, a téli ötkarikás játékok helyszínén így nyilatkozott kollégánknak a zeneválasztásról: „A tavalyelőtti szezonban kezdtem el egy új koreográfussal dolgozni (a francia Benoit Richaud-val – a szerk.), aki modernebb személyiség. Tavaly egy Michael Jackson-programom volt, ezt az utat próbáltuk folytatni, vagyis hogy ne megszokott zenéket hozzunk. Az AC/DC az én ötletem volt, de a koreográfusomnak is megtetszett, és segített is ellazulni. Azt gondoltam, hogy ha egy ilyen nagy csarnokban AC/DC szól, akkor az nagyon élvezhető lesz.”

A világbajnokságon a kűrt – amelyben már a Carmen zenéjére korcsolyázik – pénteken rendezik.

A párosok rövid programjában még szerdán lép jégre az összesen második közös versenyén szereplő Kasicina Elizaveta–Magyar Márk duónk.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2018.03.22.