Az Eagles először, vagy a Patriots hatodszor? – Superbowl percről percre

Minden szem, ami ébren maradt Európában, az Minneapolisra szögezi figyelmét. Az 52. Superbowl két résztvevője a címvédő New England Patriots és a döntőig már kétszer eljutó, de mindkétszer kudarcot valló Philadelphia Eagles. Minden idők legsikeresebb irányítója, Tom Brady rekordot állíthat be a New Englanddel, de a túloldalon a némileg lesajnált Eagles szép csöndben meglepetésre készül. Kövesse velünk az eseményeket élőben!