Az első lépés: egy arany, egy ezüst, egy szomorú Cseh

Nem volt min idegeskedni Cseh László úszását látva a 100 méteres férfi pillangóúszás előfutamában a dániai rövid pályás úszó Európa-bajnokság szerdai nyitónapján. Mert noha „csak” ötödik idővel keveredett tovább, a maga futamát a mezőnyt minden rutinjával kontrollálva, tökéletes benyúlással megnyerte, így lehetett számítani rá, hogy a szám címvédőjeként parádét csinál a délutáni középdöntőben is. Nem így történt. Csehnek sok volt a dupla strapa egy napra, és hiába a mezőny korelnöke és a „huszonötös” Eb-k történetének legeredményesebb úszója, a rutin kevés volt, 11. hellyel kell megelégednie.

– A második ötvenen már nagyon elfáradt a lábam, meg kell nézni, hogy mi nem volt jó – nyilatkozott a medencéből kikászálódva a legenda, aki épp ma ünnepelte (volna) felnőtt világversenyen szerzett első érmének tizenötödik (!) születésnapját.

Nem szeretnénk az ördögöt a falra festeni, de… Cseh László nem fog már örökké úszni, és bár az idei nyári úszó-vb után lapunknak lelkesen ígérgette, a hazai közönség arra motiválja, hogy a 2020-as hazai Eb-ig folytassa, azt is hozzátette már akkor, hogy csak addig folytatja, amíg a legjobbakkal fel tudja venni a versenyt. Amit pedig a koppenhágai repülőút előtt mondott a Magyar Nemzetnek, abból felsejlik a nem is oly távoli visszavonulás: ő már most is csak a következő évig lát előre. Ha mindezeket összetesszük, azt látjuk, a tar ikonnak hónapjai vannak hátra a sportágban aktív versenyzőként, nem árt erre felkészülni.

Számára és a szerdán 21. születésnapját betöltött Kenderesi Tamásnak is (szándékosan nem írtunk ünneplést…) marad kozmetikázásra a 200 pillangó, Kenderesi Tamás ugyanis – alig merjük sajtó alá adni – a 46. helyen esett ki, igaz, bronzérmét 200-on szerezte a riói olimpián.

Nem indulhatunk neki az új napnak rossz szájízzel, és bizony van is okunk ünnepelni, Hosszú Katinka ugyanis 11. rövid pályás Eb-aranyát szerezte rettenetesen simán 400 vegyesen úgy, hogy látványosan kiengedett féltávnál. Rekedt hangján – merthogy nemcsak itthon lábadozó férje és edzője beteg, hanem ő is – így nyilatkozott a Magyar Úszószövetség Facebook-oldalán keresztül: – Nem volt annyira inspiráló a sok hiányzó miatt, úgymond rossz volt igazi ellenfelek nélkül versenyezni – mondta, hozzábiggyesztve, hogy azért nem elégedetlenkedik az úszása miatt, nyerni mindig jó. A szám másik magyarja csak „kirándul” vegyesen, így is lazán 7. lett, ami jó előjel a 800 gyors csütörtöki döntője előtt, aminek Eb-elsőségét meg illene védenie. Szerelme, Telegdy Ádám viszont eltaktikázta magát a 200 hát előfutamában, le is maradt a döntőről, amibe viszont Földházi Dávid bejutott, 7. lett.

A nap másik magyar érmét Bernek Péter szállította 400 gyorson: már a délelőtt megnyert előfutama után lenyilatkozta, hogy a 400 vegyes idén elsőbbséget élvez, és mivel úgy állították össze a programot a szervezők, ahogy, címvédőként is spórolni fog. Ehhez képest azért simán hozta az ezüstöt, amit elégedetten vett át a Royal Arena pódiumán Gyárfás Tamás európai úszószövetségi potentáttól. Készülhetünk rá, hogy csütörtök este sem éri be kevesebbel – főleg nem a címvédő Verrasztó Dávid távollétében.

Év vége ide vagy oda, az európai mezőny – úgy látszik – a nagymedencés nyári világbajnokság óta sem lassít, és mi sem lazsálhatunk, hiszen egyelőre csak az első nap ment le a „kis-Eb-ből”. Csütörtökön nagy reményeket fűzünk a 200 férfi gyorshoz (Kozma Dominik), a 400 vegyeshez (Bernek Péter, Gyurta Gergely), a 100 női háthoz (Hosszú Katinka) és a 800 női gyorshoz (Kapás Boglárka). 4x50-es férfi gyorsváltónk országos csúccsal 5. lett, de a váltók rövid pályán igen „lutrinak” tűnnek, nem tudni, mi történik csütörtök este a 4x50-es vegyes nemű (mix) vegyesváltóval.

Előfutamok csütörtökön is 9.30-tól, döntős program 17 órától.