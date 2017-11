Az év leggyorsabb tömegfutóversenye következik

Lassan el lehet kezdeni rajta vitatkozni, tetőpontjára hágott-e már a magyarországi futóőrület, vagy még vannak tartalékok. A diskurzust a számok azért valamelyest eldöntik: a hétvégén Siófokon esedékes 14. Balaton maraton szombati egyéni félmaratonjának 2200 fős létszámlimitét már jóval a verseny előtt elérte a nevezők hada – tavaly egy héttel korábban, eleve kedvezőbb várható időjárási körülmények között 1571 futó teljesítette a mintegy 21 kilométert a Balaton-parton.

Persze az is lehet az ugrásszerű népszerűség-növekedés mögött, hogy egyre többen tudják: a tömegfutóversenyek közül ez az az alkalom, amikor a legjobb időket lehet teljesíteni – egyrészt a teljesen sík, szintkülönbségtől mentes, mégis inspiráló balatoni környezet miatt, másrészt azért, mert minden rajthoz álló mögött egy „ilyen vagy olyan”, de teljes futóév áll, ahol egyre inkább kiismerte magát, teljesítményét, tudását.

Ha a szombati félmaratoni lehetőség be is zárult, vannak azért szabad helyek – még a legnépszerűbb távon is, a vasárnapi napon. Arra is van mód, hogy valaki egész maratont fusson, három részletben; hatod-, harmad- és félmaratonra bontva, két nap során (szombat délelőtt 17, délután 7, vasárnap pedig 21 kilométer a próbatétel). A teljes versenykínálat itt érhető el.

Lubics-dedikálás, filmbemutató Mindkét napon lehetőség lesz megvásárolni és dedikáltatni a nemrégiben megjelent Másfél nap az élet című könyvet, amelyben Lubics Szilvia ultrafutó magáról ír. Szombat este pedig az érdeklődők az országos bemutató előtt megtekinthetik a Halálvölgy című dokumentumfilmet, mely az idei Badwater versenyen készült. A filmet Simonyi Balázs, az Ultra című film rendezője készítette. A vetítést élménybeszámoló, beszélgetés követi. Részletes program november 25. (szombat) 8.30–11.30 és 14.00–16.00: könyvdedikálás, -vásárlás november 26. (vasárnap) 8.30–10.30 és 13.00–15.00: könyvdedikálás, -vásárlás helyszíne: Siófok, Hotel Hungária, a versenyközpont mellett A filmet szombaton 19 órától vetítik a Balaton Hotel konferenciatermében, utána beszélgetés. A belépés díjtalan.

No persze idén lehet, hogy annak a bizonyos 2200 futónak óriási mázlija lesz, mert arra a napra jósolnak jelenleg káprázatos (12 fok, napos, enyhén felhős) futóidőt, ám a vasárnapiak sokkal vagányabb képeket posztolhatnak majd a közösségi felületekre, jelentősen lehűlt időben, esőben letudva a vállalt távot. Mint az esemény honlapja emlékeztet, volt már ezen a versenyen 0 fok és havazás, 16 fok és napsütés, és a kettő között minden. Ha ez bárkit egy kicsit is motivál: leadta nevezését Gelencsér Tímea 2016-os szépségkirálynő is, aki rendszeresen fut a szervező Budapesti Sportiroda versenyein, idén már az ötödik rajtjához készül.

Azok, akik „rutinból” érkeznének a helyszínre, tudniuk kell, hogy a siófoki Petőfi sétány 32. elé helyeződik át a rajtzóna, a versenyközpontot a 17-es szám alatt, a Hotel Hungária éttermében kell keresni – itt lehet felvenni a Budapesten még nem beszerzett rajtcsomagokat is. Az öltözők és a ruhatár a Hotel Európához tartozó konferencia-központban lesznek, a rajt közvetlen közelében. Zuhanyozási lehetőség a Hotel Hungáriával szemben lévő épületben lesz. Mobil vécéket az öltöző közelében, a Balaton-parton helyeznek el.

A tavalyi verseny összefoglaló minivideója:

Hogy valami rosszat is mondjunk, a versenyek napján már igen borsos a nevezési díj – például a vasárnapi félmaratonra már csak 16 ezer forintért lehet bejutni –, és e verseny különlegessége az is, hogy a rajtcsomaghoz nem jár póló sem, így erre is külön készülni kell.

A tömegfutóidény a Balaton maratonnal véget ér, a „bejgliszünet” után január-februárban kezdődik az alapozás a legtöbbeknek, de egyre nagyobb divatja van az elvetemültek téli versenyének, a latyakos-jeges Zúzmara félmaratonnak a pesti Kincsem parkban és az expóterületen, január 14-én – részletek a Futanet.hun, ahol például parkolási tanácsokat is adnak az érkezőknek.