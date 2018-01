Az Ironból kiugrott úszó: „Az első perctől volt tervem, szükség is lett rá”

Komoly sportszakmai következményei lehetnek az Iron Aquaticson belül annak, hogy Shane Tusup és Hosszú Katinka, az úszóklubot vezető páros között „helyzet van”.

Az első ilyen már el is érkezett, a csapat első számú férfi versenyzője, az Európa-bajnoki bronzérmes Földházi Dávid egy régebbi, szintén nem túl hosszú terminust követően ezúttal három hónap után villámléptekkel hagyta el a Duna Arénában készülő egyesületet, és – mint lapunknak a korábbi sajtóértesüléseket megerősítette – a Dunaharaszti MTK-hoz távozott, új edzője szerint azért, mert „egy fiatalos csapathoz szeretne tartozni”. Mivel az Iron Aquaticsnál aligha lehet „fiatalosabb” úszóegyesületet találni – a legfontosabb edző és a legfontosabb versenyző is 30 év alatti, és ők vezetik a „céget” is –, kíváncsiak voltunk, van-e valami mondanivalója az érintett válogatott úszónak a klubváltás kapcsán.

– Nyilván most, ebben a szituációban nagyon kell egy váltás, de az is igaz, hogy számomra az új klubom a „number one team”, amely garantálja, hogy nyugodt körülmények között kezdjem az évet – fogalmazott lapunknak Földházi Dávid, aki elsősorban a március végi országos bajnokságra szeretne tisztességgel felkészülni. Mint mondja, választhatott volna más, „vérprofi” egyesületet is, ám szerinte most nem arra van szüksége, amit ott nyújtani tudnak neki.

Próbáltuk noszogatni, mondjon valamit arról, mit értett pontosabban „a szituáción”, hiszen szeptember óta belülről látta, milyen folyamat vezetett az Iron Aquatics úgynevezett vezetőségi válságához. Rendkívül sportszerűen beszélt erről: – Természetesen a csapaton belüli helyzet eredményezte azt, hogy azonnal távoztam, de ez talán mindenkinek leesik mostanra. Hogy mióta tartott a folyamat? Amikor kiderült, hogy gond van, az első perctől gondoltam arra, kell hogy legyen valamilyen tervem, és ahogy alakultak a dolgok, láttam, hogy szükség is lesz rá – ennél többet azonban nem kívánt a konfliktus lefolyásáról és tartalmáról mondani, és ki is szeretne maradni a Shane Tusup és Hosszú Katinka közötti további eseményekből.

Földházi Dávid, aki az őszi úszószezonban az Iron versenyzőjeként végigjárhatta a világkupa-állomásokat, rendkívül hálás klubjának, megtalálta náluk a számítását, elérte a célját, tisztességesen fel tudott készülni a 2017. évet lezáró Európa-bajnokságra is, ahol fülgyulladással is egyéni csúcsot tudott úszni.

A sportházaspárnak sok sikert kíván, konfliktusukat teljes mértékben magánügynek tartja, úgy értékeli, az Iron-pár folyamatosan próbálta kerülni, hogy nézeteltéréseiből bármit is érzékeljenek a klubnál.

Nem sikerült, de békében távozott az arénából.