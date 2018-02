Az Ivkovics-legények lengyelveréssel tartották életben a vb-reményeket

Ha abból indulunk ki, hogy a lengyelek húsz ponttal kaptak ki Litvániában, a mieink pedig öttel, akkor egyértelműen Magyarország számított az esélyesnek Szombathelyen, a magyar–lengyel férfi-vb-selejtezőben. Csakhogy a koszovóiakat is tekinthetjük kiindulási alapnak, nálunk nyolc ponttal kaptak ki, Lengyelországban huszonnyolccal, egész más képet festve az erőviszonyokról.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az őszi lengyel–magyart tízzel nyerték a házigazdák, a fentieket összesítve hasonló erejűnek tűnt a két gárda, a fogadóirodák viszont a Bb1.hu összeállítása alapján egyértelmű lengyel sikert jósoltak Nyugat-Magyarországon is. Itt egyébként két magyar szövetségi kapitány is igyekezett a csapatunkat segíteni, az összetartás jeleként. Két hete Miskolcon Ivkovics Sztojan, a férfiak szakvezetője az alapvonal mögötti első sorból figyelte, amint női válogatottunk gyakorlatilag kijut az Eb-re, most Székely Norbert női szakvezető viszonozta a látogatást, átbeszélte a gondolatait Ivkoviccsal, a taktikai értekezletre is meghívták. Mindez abból mutat meg valamit, miért tarthat előrébb – önmagához képest – kosárlabdaéletünk, mint a többi csapatsport. Székely Norbert nem véletlenül szögezte le lapunkban korábban, hogy nincs férfi- és női kosárlabda, csak magyar kosárlabda, mindenki ennek vesse alá magát.

Akik a sok kosarat szeretik, aligha szórakoztak jól eleinte, az első félidőben mindössze 32-32 pont esett, és ennek inkább mi örülhettünk. 0-7-tel kezdték a mieink a meccset, elsősorban két nagyon hazai pályán szereplő játékos, a szombathelyi Darren Govens és Perl Zoltán hozta vissza a reményt. Govensről néhány napja Litvániában annyira nem derült ki, miért volt jó honosítani, hogyan helyettesíti Hanga Ádámot. Most viszont klubcsapata, a Falco csarnokában érezte a gyűrűt, akárcsak Perl. Két tenerifei klubtárs is a pályán volt, csakhogy ők ezúttal egymás ellen harcoltak: a magyar Allen Roscónak, a litvániai meccs egyik hősének sokáig nem ment, Mateusz Ponitkának annál inkább. Allen a legjobbkor szedte össze magát, Ivkovics pedig egyszerre négy szombathelyit is a pályára küldött, kiválóan védekezve 12 ponttal elhúztak a mieink az utolsó negyedre, s végül 64-57-re nyertek.

A vb-selejtezők nyáron folytatódnak a csoportunkban. Előbb Koszovóban játszunk, majd fogadjuk a litvánokat. E két meccsen dől el, a három továbbjutó között leszünk-e, és hány pontot viszünk magunkkal a második csoportkörbe.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.02.27.