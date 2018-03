Az olimpiai arany után világbajnoki ezüstöt szerzett Liu Shaolin Sándor

„Az elvárások okozta nyomás meglátszott az egyéni teljesítményünkön” – nyilatkozta lapunknak a magyar válogatott edzője és menedzsere, Bánhidi Ákos, a februári téli olimpia és a múlt hét végi világbajnokság között nagyjából félúton. Szavaiból kiszűrhettük, hogy bár váltóban mind a férfiak (aranyérem), mind a nők (4. hely) kihozták a magukból a maximumot az ötkarikás játékokon, ám az egyéni számok tekintetében maradt hiányérzet a magyar csapattal szemben. Persze gyorsan tegyük hozzá: összességében nagyon elégedettek lehettünk, és a nőknél Jászapáti Petra 6. helyezése 1500 méteren kiváló, ám a Liu testvérektől azt reméltük, valamelyikük szólóban is dobogóra áll Koreában.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A most hétvégén zajlott vb-n, Montrealban is végül csak Liu Shaolin Sándornak sikerült A döntőbe jutnia, 1500 méteren szombaton 4. lett. 500-on (a szám 2016-os világbajnokaként) 12.-ként zárt, ám mivel 1000 méteren a B döntőt megnyerve 6. lett, összesítésben bekerült a legjobb nyolcat felvonultató 3000 méteres szuperdöntőbe is.

És itt érkezett a slusszpoén: Sanyi megnyerte az olimpiai műsoron nem szereplő számot – tegyük hozzá: úgy, hogy csak a kínai Hszü Hung-cséval (Xu Hongzhi) léptek el a nyolcfős mezőnytől –, és mivel 2000 méternél is élen állt, annyi pontot gyűjtött végeredményben, hogy az összetett versenyben ezüstérmes lett (ő 45, a koreai Hvang Dehon – Hwang Dae-heon – 44 pontot gyűjtött, a kanadai Charles Hamelin 81-gyel nyert).

Liu Shaolin Sándor nem kiemelkedő, de egyenletesen jó teljesítményével megmentette a magyar short track-válogatott remek vb-sorozatát is, miszerint 2015 óta minden évben szereztek érmet.

Nem sokkal később az is kiderült, hogy az olimpiai címvédő négyfős váltónk a vb-n nyolcadik lett. Liu Shaolin Sándor a B döntő utolsó két körében még azért küzdött, hogy a második helyről esetleg előzzön, amivel összesítésben ötödikek lettünk volna, ám a legutolsó kanyarban kicsúszott, s így minden ellenfél elment a mieink mellett.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2018.03.19.