Az UEFA nem kér a videóbíróból a BL-ben

A Bajnokok Ligájában egyelőre nem vezetik be a videóbírót – jelentette be Aleksander Ceferin az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) pozsonyi kongresszusán. Az UEFA elnöke elmondta, ugyan nincs a technikai újítások ellen, azonban időről időre zavart lát a videóbíró alkalmazása körül. Hozzátette, az UEFA először megfelelően szeretné felkészíteni a játékvezetőket, mielőtt a nemzetközi sorozatokban is bevezetnék az eszközt. A sportág szabályalkotó testülete (IFAB) szombaton Zürichben valószínűleg bejelenti majd, hogy javasolja a videóbíró alkalmazását. Az IFAB döntését követően az egyes szövetségek szabadon határozhatnak arról, hogy bevezetik-e a rendszert. Az újítást eddig 13 országban tesztelték, többek között a Bundesligában, a Serie A-ban és az MLS-ben alkalmazzák. Emellett a tavalyi Konföderációs Kupán és a klubvilágbajnokságon is bevetették, s várhatóan az oroszországi vb-n is használják majd.