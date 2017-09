Babos bosszankodik a párosbúcsúja miatt

Az ötödikként rangsorolt magyar-cseh duó a negyedik helyen kiemelt Sania Mirza, Peng Suaj kettős ellen már szerdán elkezdte a meccsét a legjobb nyolc között, de akkor az eső miatt az első játszmában, 2:2-es állásnál csütörtökre kellett halasztani.

A folytatásban Babos Tímea és Andrea Hlavácková 5:5 után a találkozó során először brékelt, de saját szervagémjükkel nem tudták lezárni a szettet. Arra csak a rövidítést követően került sor, viszont a második játszmalabdájukat kihasználó Mirzáék jutottak előnyhöz.

A második játszma közepén, 2:2 után Babosék két szervajátékukat bukták el, majd a végjátékban hiába küzdöttek nagyot – visszavették az egyik bréket, és hárítottak hét meccslabdát – a rutinos ellenfél a nyolcadik lehetőségét már kihasználta, így megnyerte az összecsapást, amely egy perc híján két óráig tartott.

„Voltak esélyeink a negyeddöntőiben: Andrea szerválhatott az első játszmáért. Sajnos nem sikerült… Talán nem adogatott igazán jól abban a gémben, taktikai hibákat is elkövettünk. Ilyen volt ez a mai meccs, nem sikerült. Picit bosszankodom emiatt, de összességében annak örülök, hogy egyre jobban játszom. Ez a legfontosabb. Örülhetek az idei US Opennek, hiszen egyesben, női párosban és vegyes párosban is jól ment a tenisz. Legközelebb Québecben lépek pályára egyesben, így a mai mérkőzés után még elmentem edzeni Thomasszal. Illetve Andrea jön arra a versenyre, így ott párosozni is fogunk” – nyilatkozta honlapjának Babos.

Eredmény, női páros, negyeddöntő (a viadal honlapja alapján):

Sania Mirza, Peng Suaj, (indiai, kínai, 4.) – Babos Tímea, Andrea Hlavácková (magyar, cseh, 5.) 7:6 (7-5), 6:4