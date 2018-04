Babos már a negyedik a világranglistán!

Újabb lépést tett nagy álma, a világelsőség felé Babos Tímea. A soproni illetőségű teniszező ugyanis karriercsúccsal immár a negyedik helyen áll párosban a női teniszezők világranglistáján. A párosban tavaly év végén világbajnoki címet szerző, illetve idén az Australian Opent megnyerő Babos előrelépéséhez az is kellett, hogy az eddigi világelső Martina Hingis éppen hétfőn kerüljön ki a rangsorból. A magyar játékos állandó partnere, a francia Kristina Mladenovic ugyanezen rangsorban a 15. helyen áll. Az élen Hingis korábbi partnere, a tajvani Latisha Chan (korábbi nevén Csan Jung-zsan) áll.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Babos egyesben három helyet javítva a 44. helyen áll, és a héten a mexikói Monterreyben versenyez – itt nyerte 2012-ben pályafutása első WTA-trófeáját egyesben –, ahol a negyedik kiemelt magyar játékosnak az első ellenfele a selejtezőből érkezik. Egyesben továbbra is a román Simona Halep a világelső, míg a Miamiban tornát nyerő, tavalyi US Open-bajnoknő, Sloane Stephens pályafutása során először került be a legjobb tíz közé (9.).

A férfiaknál viszont őrségváltás történt, hiszen Roger Federert ismét Rafael Nadal váltotta a világranglista első helyén. Ám könnyen előfordulhat, hogy a combsérülés miatt a januári Australian Open óta pihenő Nadal – aki a hétvégén a németek elleni Davis Kupa-negyeddöntőben tér vissza Valenciában – kénytelen lesz ismét átadni első helyét Federernek, ugyanis a salakszezonban a spanyolnak rengeteg a megvédendő pontja (4680), míg a svájci ugyanúgy kihagyta tavaly a salakos versenyeket, mint az idén, így pontokat sem tud veszíteni. A férfi teniszezők világranglistáján a legjobb magyar továbbra is Fucsovics Márton, aki egy helyet rontva a 61., míg a Davis Kupa válogatottunk másik tagja, Balázs Attila húsz helyet javítva a 183.