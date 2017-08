Babos megszorongatta Sarapovát a US Openen

Babos Tímea idei első Grand Slam-főtáblás meccsét nyerte hétfő este, és futott ezzel a rendkívüli formában teniszező Marija Sarapova karjaiba az amerikai nyílt teniszbajnokságon. Az orosz játékos a ranglista második Halepet verte az előző körben. A magyar idő szerint szerda késő éjszaka lejátszott mérkőzésen a magyar teniszező remekül kezdett, fordulatos első szettet játszott a doppingvétségből idén visszatért korábbi világelső ellen, és rövidítésben behúzta az első játszmát.

A másodikban az orosz többször is elvette Babos adogatójátékát, és egyenlített, így jöhetett a döntő szett. Itt Sarapova már nem adott esélyt az ellenfelének, és lesöpörte a pályáról.

Babos ezzel a második körben búcsúzott a US Openen, honlapjának pedig így nyilatkozott.

Nagyon jó és kemény mérkőzés volt, Marija rendkívül jó játékos, aki most is remek formában van. A második szettől már picit passzívabb lettem, de Marija nagyon jól kezdett el játszani, minden helyzetből jót ütött. Akármi is történt vele a múltban: Marija egy igazi nagy bajnok! Nagyon jól játszik most is! Ez most így sikerült. Nem mondhatom, hogy jó volt a sorsolásom, hiszen talán lett volna olyan játékos a második fordulóban, akit ilyen tenisszel legyőzhetek. De ilyen a tenisz. Az elmúlt félévben nem játszottam valami jól, de Wimbledon óta már egyre jobban megy, ismét jó úton kezdtem el haladni. Mindenesetre tényleg élveztem a játékot, nagyon-nagy élmény volt ismét itt játszani. Most erről ennyit: jöhet a női páros és a vegyes páros is!