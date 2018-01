Babos nem élt a lehetőséggel, kiesett az Australian Openen

A női világranglista 9. helyén álló, a tornán tizedikként kiemelt amerikai Coco Vandeweghe legyőzésével komoly esély pottyant Babos Tímea ölébe az Australian Open – az évnyitó tenisz Grand Slam – főtáblájának második fordulójában. Az idén nem kiemelt Babos a nála mindössze 12 hellyel előrébb rangsorolt, szintén nem kiemelt spanyol Carla Suárez Navarróval meccselt a szerdai program elejéről a végéig tologatott mérkőzésen. Az előjelek szerint Babosnak persze nem ártott nagyon is résen lennie, a nála öt esztendővel idősebb spanyol ugyanis korábbi három összecsapásukból mindhármat megnyerte úgy, hogy mindhárom borításon Babos Tímea fölé kerekedett – tehát az Australian Openhez hasonló kemény pályán is.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Hazánk első számú női teniszezője rögtön a kezdés után brékhátrányba is került, majd bár próbált kapaszkodni, alig fél órányi játék után hátránya megkettőződött. Ám ahelyett, hogy a soproni sportoló gyorsan feladta volna az első szettet a második és a harmadik érdekében, 2:5-ös mérkőzésállásnál letörölte brékhátrányának felét és hozta adogatását (4:5). A spanyol hölgy végül 39 perc után tett pontot az első szett végére.

A másodikat – az elsőhöz hasonlóan – a 24 éves magyar kezdhette, és máris javított, hisz hozta első adogatójátékát, igaz, Suárez Navarro is. Babos viszont azonnal brékelte ellenfelét, és el is húzott 3:1-re. Ez igazából akkor lett volna értékes, ha utána harmadik adogatójátékát is hozza, ehhez viszont nagyon meg kellett feszülnie (4:1). Babos a szett végéig aztán folyamatosan nyomás alatt tartva a spanyolt egy és negyed óra után (6:2) döntő szettre kényszerítette.

Ekkor aztán Babos – meglepő fordulat – az első szett hibáit idézte vissza… Suárez Navarro brékkel kezdett, hogy aztán a magyar hiába küzdjön 10 kerek percen át a brékhátrány leküzdéséért (0:2). Sajnos a spanyol elkapta a fonalat, megint elvette Babos Tímea adogatójátékát (0:3), a kettős brékhátrányból pedig – az első szetthez hasonlóan – nem volt visszaút, fél óra alatt véget ért a harmadik játszma.

Babos Tímea nyilatkozata a BabosTímea.hu-n „Nagyon sajnálom a mai mérkőzést! Az elején a bréklabdáknál talán picit agresszívabbnak kellett volna lennem. De utána Carla szinte hibátlanul játszott. A második szettben visszaküzdöttem Magam, küzdöttem, ahogyan csak bírtam. Ellenfelemnek is voltak lehetőségei, de sikerült egyenlítenem. A döntő játszma elején sajnos megremegett picit a kezem, ez döntőnek bizonyult. De az a lényeg, hogy ebből is tudjak tanulni a folytatásra. Azért valljuk be, nehéz sorsolásom volt Melbourne-ben. Carla sokáig top10-es játékos volt, az utóbbi időben a sérülése miatt került hátrébb a világranglistán. Ezért nem volt most a kiemeltek között. Nagy mérkőzés volt, amelyen hosszú ideig jól is játszottam. Most szomorú vagyok, de bízom benne, hogy idővel azért jobb lesz a kedvem.”

Australian Open, női egyes, 2. forduló

Carla Suárez Navarro – Babos Tímea 6:4, 2:6, 6:2