Babos Tímea Australian Open-bajnok párosban

Három a magyar igazság? 2014 és 2016 – Wimbledon – után pályafutása harmadik Grand Slam-döntőjében szerepelt (ezúttal Melbourne-ben) első számú teniszezőnk közép-európai idő szerint 6.20-tól. Eddigi két veresége után viszont még csak most győzhetett először felnőttként. Párospartnere a francia Kiki Mladenovic volt (vele jutott wimbledoni döntőbe először), az ellenfél a torna második kiemeltje, a Makarova, Vesznyina orosz kettős, amely az Australian Openen kívül már minden GS-t megnyert (plusz világ- és olimpiai bajnok). Babosék korábban, a negyeddöntőben már leverték az első kiemelt Csan, Hlavácková duót (e páros második tagjával volt tavaly év végén világbajnok Babos), a soproni sportoló most annak küszöbén állt, hogy a tenisztörténelem első magyar női Grand Slam-trófeáját megszerezze. Már a döntőbe jutással is nagy dolgot vitt véghez.

Babos kezdte a szervát, gyorsan megvan az önbizalom alapja, az első pont. A válasszal 6 percen át vesződtek az oroszok. 1:1 után ásszal kezdett Mladenovic, majd két majdnem ugyanilyen tökéletes szervával, gyors kivégzés (2:1), Babos tett pontot a game végére reflexmozdulattal. A negyedik szervajáték ugyanilyen gyorsan a papíron esélyesebb párosé. Az ötödik game-ben megütötte első ászát Babos, ám magabiztos fellépés után megtorpanás (40-0 után 40-mind, majd brékelőny Vesznyináéknál), 3:2 az oroszoknak, ezt most Timi hibázta el. Nem kicsit, nagyon. Lendületből a 4:2 is, ki kellett valamit találni Baboséknak. Kilenc labdamenetet vesztettek zsinórban, amit Mladenovic jó szervája tört meg. Amit pedig kitaláltak: simán hozta adogatójátékát a francia (3:4). Vesznyina szerválhatott újra, de Babos és Mladenovic egyszerre támadt fel, a magyar ugrált, amikor visszajöttek brékhátrányból. 4:4! Babos szervajátékát Mladenovic kiváló rövidítései egészítették ki, meglett az 5:4 is. Három oda után három ide! A szettben maradásért szerválva szerencséjük is volt Makarováéknak, így is eljutottak szettlabdáig Babosék, és ki is használták az elsőt. 6:4-gyel zsákban az első szett!

Itt is a második: Kiki Mladenovic kezdte a szervagame-et, nem is rosszul, de Vesznyinának számtalanszor sült a keze, és a kiélezett pillanatokban az oroszok figyeltek jobban, és Timi kétszer is nagyot hibázott egymásután (0:1). Rögtön brékhátrány. Fogadóként Mladenovic mindent megtett, hogy ellensúlyozza magyar társa második hullámvölgyét, és nagy nehezen, de szerencsére az első adandó alkalommal megint sikerült visszajönni a hátrányból (1:1). Babos gyorsan kiszerválta a 2:1-et, majd jöhetett a nagy lehetőség a brékelőnyhöz, ami megnyitotta volna az utat a győzelem felé. Sajnos azonban Makarova némi bizonytalankodás után összerakta szerváját, de még így is meg tudta tréfálni egy elmozgással Babos, és az első bréklabdát kihasználták! 3:1, és Mladenovic adogatása következett, ezzel együtt a fordulat: két kettős hiba, máris oda a brékelőny a nagy sansz kapujában. 4:1 helyett 3:2. Vesznyina ráadásul parádésan szervált (3:3). Babosra került a teher, hogy pontot csináljon szervajátékából. Több igen ideges labdamenet és egyenlő után Timi ásszal fejezte be a game-et (4:3). Kedvező előjel volt megint, hogy Makarova szervált, aki a gyengébb volt ebben a műfajban az orosz hölgyek közül. Babos érdemei ki is cibálták egy nézőből a Hajrá, Magyarország! tapsos rigmust, a magyar érintettségű párosból pedig az újabb brékelőnyt! (5:3) Szerva a trófeáért! Mladenovicé volt a lehetőség, hogy befejezze a meccset, de rendkívüli módon izgult. Három bréklabdához jutott az orosz duó, de egyikkel sem élt (6:3).

Babos Tímea Australian Open-bajnok!

A BKK-infón a következő tábla jelent meg:

Figyelem! Babos Tímea az Australian Open Teniszbajnokság női páros bajnoka!!!

Babos T., K. Mladenovic (5. kiem.) – J. Makarova, J. Vesznyina (2.) 6:4, 6:3

Nyilatkozatok a pályán

Babos Tímea: „A serleg egy kicsit nehéz Kikinek, úgy látszik. Az ellenfeleimnek üzenem, hogy nagyon jól játszottak, sok sikert kívánok nekik. Kiki, elképesztő érzés veled teniszezni. Mindenekelőtt viszont köszönöm a közönségnek, minden pályán játszottam az Australian Open két hetében, de itt volt a legjobb a Rod Laverben. Biztos, hogy visszajövünk majd jövőre is. Van egy pár ember, akinek köszönettel tartozunk, a legaljáról jöttünk, végig harcoltunk.”

Kristina Mladenovic: „Köszönöm a partneremnek. Nem is tudom, mióta ismerjük egymást, nagyon sok mindenen mentünk keresztül. Hogy Grand Slamet nyerhettem Tímeával, ez nagyon különleges érzés, köszönöm. Az ellenfeleink igazi csapatot alkottak, sok sikert kívánok nekik a továbbiakhoz. Az edzőkön kívül a magyar szurkolóknak is meg szeretném köszönni, valamint a szüleimnek. És az ellenfél szurkolóit is csak köszönet illeti, tényleg fantasztikus volt a hangulat. A torna szervezéséért én is köszönetet mondok, ahányszor csak találkoztunk, mindig széles mosollyal fogadott minket a főszervező, akiről bárki példát vehet. Köszönjük mindenkinek a támogatást, nagyon szeretjük Ausztráliát. Nyertem néhány éve itt vegyes párost, most nőit is sikerült, nagyon remélem, hogy jövőre is itt leszünk.”

A találkozót követően nem sokkal Babos Tímea vegyespáros-elődöntőben érdekelt az indiai Rohan Bopanna oldalán.