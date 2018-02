Babos Tímea csomagjára is lecsaptak a reptéri fosztogatók

„Mire megérkeztem Dohába, a táskám nyitva volt. Szétszabdalták, és kiloptak belőle pár dolgomat. És vajon honnan indultam? Budapestről. 15 éve utazom, és sosem fordult velem elő ilyesmi. Remélem, minél előbb megtalálják a tetteseket Budapesten, mert ez szánalmas! Jó utat Mindenkinek, járjatok több szerencsével!” – írta péntek reggel a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Babos Tímea.

Mint megírtuk, a repülőtéri üzemet jól ismerő forrásaink szerint sem a repteret működtető Budapest Airport, sem a repülőgépek földi kiszolgálását ellátó vállalkozások, de még a hatóságok sem tudnak hatékonyan fellépni a feladott csomagok kifosztása ellen, ráadásul a visszaéléseknek kedvez a krónikus munkaerőhiány is.

A nyilatkozók többsége neve említésének mellőzését kérte, mivel az ügy rendkívül kínos, és egyetlen vállalkozásra sem vet jó fényt, ráadásul működik a megfélemlítés is. Az ugyanakkor így is kiderült: a reptér kerítésén belül a munkások szintjén bűnszervezet működik, amelyben nem mindenki vesz részt, de mindenki tud róla. Megtudtuk azt is, hogy az ellopott értéktárgyakat egy – vagy több – orgazdahálózat vásárolja fel, a postás szerepét pedig taxisok vállalják.