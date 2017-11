Babos Tímea: Grand Slameket szeretnék nyerni!

Idei éve és felnőtt pályafutásának is a legnagyobb dobásaként legyőzte a sportág svájci legendáját, Martina Hingist, a világbajnoki párosdiadal viszont a Babos, Hlavácková duónak is végállomás. Babos Tímea a csütörtöki sajtóankéton lapunk kérdéseire is válaszolt.