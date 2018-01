Babos történelmet írt, döntőbe jutott párosban az Australian Openen

Folytatta menetelését magyar idő szerint szerda hajnalban Babos Tímea és Kristina Mladenovic Melbourne-ben. A korábbi világelső Hszie Szu-vej, Peng Su-aj páros várt rájuk a női elődöntőben.

Az első szettben rögtön kétszer is el tudták venni az ázsiaiak adogatását, így kisebb visszaesés után 6:4-re behúzták a játszmát. A második felvonás a magyar teniszező honlapjának értékelése szerint simábban alakult. Babosék újra brékkel nyitottak, majd ellenfelük vehette volna el az ő adogatásukat, de ez végül nem jött össze. A magyar–francia páros jól játszott alapvonalról és a hálónál is, három meccslabdához is jutottak, de ezeket hárította Hszi és Peng. A végén Babos Tímea adogathatott a meccsért, s az ő tenyeres ütése jelentette a győztes pontot. Az eredmény 6:4, 6:2, győzelem egy óra húsz perc alatt.

Babos Tímea az első magyar a tenisztörténelemben, aki döntőt játszhat a felnőttek között az Australian Openen. Piros Zsombor tavaly ugyanitt egyéniben ért a csúcsra, de a juniorok között. A 24 éves magyar játékos 2014-ben Kristina Mladenovic és 2016-ban a kazah Jaroszlava Svedova oldalán jutott női párosban a fináléba Wimbledonban. Közben 2015-ben Babos és az osztrák Alexander Peya vegyes párosban volt döntős, szintén az angliai Grand Slam-versenyen. A soproni hölgy érthetően kirobbanó örömmel nyilatkozott honlapjának a találkozó után.

„Elképesztő, hogy újra döntős lehetek egy Grand Slam-versenyen! A mai meccsen rendkívül jól játszottunk, nagyon jól ment a játék. Ennek hihetetlenül örülök! Főleg a keddi negyeddöntő után, hiszen nagyon emocionális, nehéz mérkőzés volt. Az eredmény simának tűnik, de egyáltalán nem volt egyszerű az elődöntő. Folyamatosan javulunk, meccsről-meccsre. Nevetve mondtuk: az első körös önmagunkat most 6:1, 6:1-re győznénk le. Kristina sokat javult, ma is nagyon jól játszott! A partnerségünkről pedig annyit: jól érzem magam a pályán Kristinával, azonosak a céjaink, jól kiegészítjük egymást! Szerintem már korábban is lehetett látni, hogy Kristinával tudok a legjobban játszani és összedolgozni. Boldog vagyok, hogy ez most is így sikerült!”

Babosék pénteken játsszák a döntőt, ellenfelük a második helyen kiemelt orosz Makarova–Vesznyina páros lesz.

Babos magyar idő szerint 8.30 órától a vegyespáros negyeddöntőjében is pályára lép az indiai Rohan Bopanna oldalán.

Eredmény:

női páros, elődöntő:

Babos Tímea, Kristina Mladenovic (magyar, francia, 5.) – Hszie Szu-vej, Peng Su-aj (tajvani, kínai, 8.) 6:4, 6:2