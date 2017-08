Baji Balázs döntős 110 méter gáton a london vb-n

Futamgyőzelemmel jutott a Londonban zajló atlétikai világbajnokság döntőjébe Baji Balázs.

A magyar gátfutó az előfutamok során a 6. legjobb időt futotta, és már akkor jelezte, hogy nagyon jó ritmusban kapja el a gátakat, az előfutam utolsó méterein már ki is engedhetett.

Az este tartott elődöntőre úgy tűnik, hogy valóban sikerült tartalékolnia. A remek rajtot követően nem jelentett gondot neki egyetlen gát sem, mondhatni végig vezetve nyerte az elődöntőt 13.23 másodperces időeredménnyel. Kiemelendő, hogy a futamban megelőzte a szám 2012-es olimpiai bajnokát, a jamaicai Omar McLeodot.

A döntőben nagyon hasonló időeredménnyel jutottak be versenytársai, így hibátlan futással akár különleges magyar eredmény is születhet. Kiváltképp, ha Baji meg tudja ismételni az idei Gyulai Memorialon futott 13.20 alatti idejét, ami egyben az országos csúcs megdöntését is jelentette.

Bajin kívül eddig Bakos György tudott valaha világbajnokság döntőjébe jutni 110 méter gáton 1983-ban, az első atlétikai világbajnokságon, ahol hatodikként zárt.