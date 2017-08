Baji Balázs: Egy álom vált valóra a vb-döntővel, kár lenne görcsölni

Vasárnap este Baji Balázs fontos szereplője lett a londoni atlétikai világbajnokságnak, nemcsak számunkra. Az elődöntős futamát 13,23-as kiváló idővel nyerte meg, ez az eredmény tavasszal még magyar rekordnak számított volna 110 gáton, ám a békéscsabai futó olyan ütemben javítgatta a rekordokat, hogy július elején már 13,15-nél tartott.

Míg a vasárnap kora délutáni előfutamból még futammásodikként, a riói olimpiai bajnok jamaicai Oscar McLeod mögött került tovább a késő esti elődöntőbe, ott már senki sem előzte meg, így a londoni olimpiai bajnok, világcsúcstartó amerikai Aries Merritt is mögé szorult. Az Eurosporton is a kamerák elé állt a majdnem tökéletes futás után, és természetesen az M4 helyszíni stábja is faggatta.

„Úgy álltam fel a pályára, hogy itt márpedig én nagy Q-val fogok továbbmenni – utalt arra, hogy nagy Q kerül azok neve mellé, akik helyezéssel (első vagy második helyen) kerülnek tovább, míg kis q illeti azokat, akik a további helyekről még, az időeredményüknek köszönhetően helyet kaphatnak a folytatásban.

– Azt, hogy ezt megnyertem, azt el se hiszem.

Egy világcsúcstartó, egy volt olimpiai bajnok mellett futottam, úgy gondoltam, hogy ő sokkal gyorsabban fog futni. Nagyon jó rajtom volt, és utána is tudtam folytatni, amit elkezdtem, nem ijedtem meg attól, hogy vezetek.”

A 28 éves Baji Balázs Európa-bajnokságon volt már ezüstérmes és negyedik is, olimpiákon és világbajnokságokon viszont most jutott először a döntőbe. Ez már az Eb-bronzérmes Kiss Dánielnek, korábbi edzéstársának is nagy vágya volt.

„A döntőbe kerülés volt a legnehezebb feladat a számomra,

azzal, hogy ez teljesült, egy álom vált valóra.

Kár lenne most már elgörcsölni, hiszen én csak nyerhetek. Úgy gondolom, hogy tudok majd felszabadultan futni” – mondta a hétfő este, magyar idő szerint 22.30-kor rajtoló döntővel kapcsolatban.

Kiss Dániel és Baji Balázs nem véletlenül vitték vissza a sportág térképére a magyar gátfutást, mint a vb előtti riportunkban beszámoltunk róla, ebben edzőjüknek, ifjabb Tomhauser Istvánnak is nagy szerepe van.

A vasárnap krónikájához tartozik még egy jó eredmény: Krizsán Xénia kilencedik lett hétpróbában.