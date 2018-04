Bayern, ManCity: épp itt az ideje bajnoknak lenni

Amikor 2013-ban Bajnokok Ligáját nyertünk, mindenki ünnepelni akart, de nem engedtem. Most sem fogom. Az öltözőben megihatunk egy pohár pezsgőt, és azzal annyi. Vasárnap délelőtt tízkor edzést tartok – ecsetelte a Bayern München esetleges bajnoki címének megünneplését a Kicker sportlapnak Jupp Heynckes, a csapat trénere.

A német edző öt évvel ezelőtt már április első hétvégéjén felemelhette a hazai pontvadászat megnyeréséért járó salátástálat játékosaival, szombaton pedig ugyanerre készül. Akkor Wolfsburg volt az emelés helyszíne, a klub huszonnyolcadik bajnoki címét Augsburgban gyűjtheti be a bajor sztárcsapat. A nagy sorozat egyébként épp 2013-ban, Heynckesszel kezdődött, azóta kizárólag a Bayern ült a csúcson Németországban. A múlt hét végén a 17 pontos lemaradással második Schalke Freiburg elleni sikere elodázta, hogy Lewandowski, Robben és társaik elszabaduljanak az öltözőben, Augsburgban nem várnának tovább a fiesztával (tévé: Eurosport 2, 15.30).

Angliában Manchester lehet a buli helyszíne, annak is az égszínkék fele. Ez minden szurkoló álma: a City hazai pályán, az Etihad Stadionban az ősi ellenfél United ellen zárná rövidre a bajnoki versenyfutást hat fordulóval a szezon vége előtt. Ahogy a csapat kapitánya, Vincent Kompany fogalmazott, ilyenre egyszer van lehetősége az embernek az életében. A drukkerek emlékeiben élénken él még, milyen horrorisztikus izgalmak közepette sikerült elnyerni a 2012-es bajnoki serleget. A Roberto Mancini edzette City a 91. percben még vereségre állt a Queens Park Rangers ellen, miközben a Manchester United győzött Sunderlandben. A Sergio Agüero vezette kékek azonban fordítottak, a nézők pedig elözönlötték a gyepet.

A Guardiola-féle gárda nem akarja újfent a szívbajt hozni a fanatikusokra, már most behúzná a bajnoki címet, hogy a készülhessen a Liverpool elleni Bajnokok Ligája negyeddöntő visszavágójára, ahol háromgólos hátrányt kell ledolgoznia. Emiatt Kompanyt például szinte biztosan nem nevezi a United ellen Pep Guardiola, de elképzelhető, hogy akár Leroy Sanét, David Silvát vagy Kevin De Bruyne-t is a kispadon hagyja, s csak szükség esetén veti be. Az összecsapás szombaton 18.30-kor kezdődik (tévé: Spíler1).

