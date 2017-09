Berki Krisztián: Tudom, lesznek, akik úgy vélik, hagyjam abba

Kedden derült ki, hogy Berki Krisztián újabb vállfájdalmai miatt (és azért, hogy biztosabb legyen a kvalifikációja a 2020-as olimpiára), kihagyja az október eleji tornász vb-t. Az orvosi team azt javasolta, hogy kerüljön sor egy beavatkozásra, amelyen szeretne minél előbb túlesni, hogy utána már csak a kvótaszerzéssel kelljen foglalkoznia.

A Nemzeti Sport mai számában annak kapcsán is nyilatkozott, hogy miként a riói olimpiáról való lemaradása után, könnyen lehet, hogy most is temetni fogják. „El fogok olvasni sok mindent ezentúl is, ahogyan eddig is tettem, hiszen egy kritika is lehet építő jellegű. Tudom, lesznek, akik úgy vélik, hagyjam abba, azt azonban én szeretném eldönteni, mikor vonulok vissza. Bármikor is születik meg bennem az elhatározás, ki fogok állni, el fogom mondani, ahogyan eddig is tettem:

a sunnyogás, a bujkálás sohasem volt jellemző rám.

Pozitív beállítottsága révén próbál nem a negatív, hanem a pozitív hangokra figyelni. „Egyébként aki most nem hisz nekem és bennem, szerintem sohasem hitt. Persze, jó lenne mindenkinek megfelelni, de megtanultam az évek során, hogy nem lehet és nem is kell.”

Elmondása szerint abból merít erőt, hogy tudja: ha rendben folyik a felkészülése, ott a helye a világ élmezőnyében. Igaz is, hiszen az év első felében több versenyt is megnyert, a kolozsvári Eb-n is csak büntetőpontokkal lett második.