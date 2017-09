Botrány az úszóközgyűlésben, Bienerth megsemmisült

Rendkívüli úszóközgyűlésre jött össze a hazai sportági társadalom színe-java péntek délelőtt, miután a magyarországi vizes vb-t követően távozott a Magyar Úszó Szövetség ellenőrző testülete a Bienerth Gusztávval közös munka ellehetetlenülése miatt.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Már a napirend körül is komoly vita volt várható, ugyanis a Bienerth elnök által szétküldött programban nem szerepelt az elnök visszahívása, amit viszont a csonka, 10 tagú elnökség szintén vb után távozott többsége szorgalmazott – a közgyűlésre már csak Bienerth, Fodor Szabolcs és Sós Csaba maradt az eredetileg 15 fős vezérkarból. Időközben egyébként Bienerth ellen fordultak még sportági legendák is, és jelzésértékű volt Szabó Tünde sportállamtitkár lemondása névleges úszószövetségi pozíciójáról is a napokban.

Bienerth Gusztáv beszél a Magyar Úszó Szövetség rendkívüli közgyűlésén 2017. szeptember 1-én Fotó: Nagy Béla / Magyar Nemzet

– Jó reggelt kívánok – kezdte a maratoninak ígérkező közgyűlést a korábbi lendületes orgánumától már megválva Bienerth Gusztáv, akiről ezt megelőzően megtudtuk, az első lehetséges szünetben sajtótájékoztatót tart a helyszín egyik félre eső zugában. – Ez a közgyűlés nagyrészt rólam szól – vágott aztán a közepébe Bienerth, aki viszonylag kevés mellébeszéléssel felvázolta az elnökválsághoz vezető eseményeket, természetesen a saját szemszögéből, ilyen módon viszont kevés dologért tette saját magát felelőssé. – Hibás személyi döntéseket hoztam, de az ócsároló rágalmazásban nem leszek partner – említette konkrétumok nélkül, majd magasztalta a Deloitte könyvvizsgáló cég úszószövetséget átvilágító jelentését, amelynek gyakorlatát szerinte jól át tudták ültetni a gyakorlatba, ennek volt szerinte következménye az ellenőrző testület tagjainak távozása. Gyárfás Tamás korábbi elnök tevékenységét több pontban is bírálta homályosan. – Ez a vérprofi cég azt mondja, gazdálkodási kupleráj volt – foglalta össze a Deloitte-jelentést. – Bizalom nélkül nincs legitim vezetés. Ennek okán én terjesztem a közgyűlés elé a visszahívásom kérdéskörét első napirendi pontként, így sportszerű, így legitim és így méltányos – tért a tárgyra, hozzátéve, kész tovább dolgozni, ha bizalom van vele szemben.

És jött Darnyi

Ekkor felállt Darnyi Tamás: – A levezető elnök személyére szeretnék javaslatot tenni, Sándor Eleket javaslom.

Bienerth a szavába vágva hallgattatta el a sportági legendát, jelezve, nem kívánja átadni az ülés vezetését. Ezt követően egy tag azt javasolta, akkor szavaztassa meg a saját levezető elnökségét, amit szintén nem kívánt figyelembe véve. Kenéz László (Hódmezővásárhely) azt kérte azonnali felszólalásában, Bienerth udvariassan távozzon. Tóth István következett Szentendréről: - Szavaztassa meg magát a közgyűléssel.

Bienerth ezt is lesöpörte, nem volt hajlandó magáról szavazásra bocsátani, hogy ő-e a levezető elnök. – Értem az izgalmat, ne vigyük káoszba a közgyűlést. Az első napirendi pont az lesz, amit mondtam – erősítette meg saját, egyre ellenségesebb fogadtatásra találó gondolatát. Ezt követően a Bienerth-ellenes tábor (szinte mindenki) hátat fordítva állt és tapsolt, az elnök percekig nem tudott megszólalni. Erre Bienerth meghátrált, Darnyi pedig újra Sándor Eleket javasolta levezető elnöknek, őt a közgyűlés gyorsan meg is szavazta. Sándor meghatottan vette a bizalmat, ő a Gyárfás-korszakban számos közgyűlést levezetett.

Szavazás a Magyar Úszó Szövetség rendkívüli közgyűlésén 2017. szeptember 1-én, középen Darnyi Tamás Fotó: Nagy Béla / Magyar Nemzet

Fodor Szabolcs ekkor ügyrendileg felállt: – Elnökségi tagságomról lemondok - mondta, így már csak Bienerth és Sós Csaba maradt az elnökségben. Bienerth erre reagálva kért szót újra, és bejelentette, hamarosan új közgyűlés lesz. Sándor Elek ezt követően a közgyűlés elé tárta a Bienerth elleni bizalmi szavazást. Ekkor kiderült, hogy ha Bienerthet visszahívják, alelnökként Sós Csaba vezeti a választásig a Magyar Úszó Szövetséget. Mivel azonban napirendi javaslat érkezett még Sós visszahívására is, és erről az egyik beterjesztő Sárdi Ákos nem mondott le (az indok: tabula rasa), erről is szavazni kellett. Sós erre megragadta a szót: – Mindenki le lesz váltva, ebbe az irányba mennek a dolgok, szakmai alelnöki pozíciómról lemondok – mondta el, de ismert, szövetségi kapitányként tovább dolgozna. A közgyűlés végül nem vette napirendre Sós visszahívását, sőt meg is tapsolta. Ezt követően a tagszervezetek némileg váratlanul azt is napirendre tűzték, hogy új elnököt válasszanak most.

Cikkünk e sor fölött folyamatosan frissül.

A helyzet pikantériája, hogy maga a rendkívüli közgyűlés szabálytalanul volt összehívva, hiszen azt a távozások után legkésőbb augusztus 29-én meg kellett volna tartani.