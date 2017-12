Bódi- és Bíró-parádéval verte a cseheket a magyar válogatott

A zömmel cseh és német klubokban edződő Csehország ellen dőlt el pénteken, hogy a magyar válogatott harmadik vagy negyedik helyen jut tovább a B csoportból a németországi kézilabda-világbajnokságon. Kovacsicsék két vereség után javítottak, a harmatos argentinok után a lengyelek skalpját is begyűjtötték. A csehek nagy nehezen legyűrték a lengyeleket, nekik is ez volt a kulcsmeccsük, gólaránnyal előztük őket az összecsapás előtt.

Szöllősi-Zácsik Szandra hálószaggató lövéseivel és nagyszerű Janurik-védésekkel kezdődött a mérkőzés, egy teher alól felszabadult magyar válogatottat láthattunk. Rasmussen pihentette az előző mérkőzés legjobbjait, Zácsik mellett Háfra is kezdett például, a meccs elején technikai bakik borzolták a szurkolók idegeit mindkét oldalon. A világbajnokságokon általában a 13–15. hely között végző ellenfél távolról is bátran próbálkozott, mivel a Szekeres vezette védőfalból nem igazán léptünk ki az átlövőikre (8-6). Azért kellett küzdeni, hogy a pontszerzéssel és harmadik hellyel elkerülhessük a csoportgyőztes Romániát, így a dán mester időt is kért hamar.

Buta szabálytalanságokkal Bódi Bernadett és Kovacsics Anikó is kiállíttatta magát, négy góllal el tudtak lépni a csehek (11-7), de a visszatérő Bódi duplájával egyenlítettünk, sőt Mészáros beállóból már a vezetést is megszerezte (11-12). Korszerű, sebes támadásokkal ziláltuk szét a védelmet a szünetig, Schatzl Nadine és Bódi hét gólt szerzett egy félidő alatt (14-17). A második játékrészben folytatódott az örömjáték: Klivinyi Kinga cundergóllal, Bíró Blanka bravúros védésekkel járult hozzá ehhez. Kapusunk kettős emberhátrányban is hárított büntetőt. Markéta Jerábková viszont megállíthatatlan volt, az átlövő vezetésével 21-21-ig zárkózott a rivális. Szoros végjátékban, remek egyéni teljesítménnyel szereztük meg a győzelmet (29-30) és a harmadik helyet a csoportban. Folytatás a nyolcaddöntőben.