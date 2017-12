Bucira verték a magyarok az amatőr argetín lányokat

A világ nyolcadik csodájára készült ellenünk Argentína a női kézilabda világbajnokságon. Egyetlen ellenük játszott összecsapásunkkor majdnem 30 góllal vertük a dél-amerikaiakat, emellett azt is tudni kell, hogy Eduardo Peruchena lányai amatőrök. Ezt úgy kell érteni, hogy fizetnek azért, hogy hazai klubcsapataikban játsszanak, a kézilabda mellett pedig dolgoznak.

Kovács Anna hetesével a hetedik percben még csak egyenlíteni sikerült, ehhez Janurik Kinga bravúrjai is kellettek. Kovács ott folytatta, ahol a svédek ellen abbahagyta, vasárnap büntetőből nem hibázott. Mayer góljával 5-3 volt ide, Janurik továbbra is csillogott, hetest is fogott. Viszont negyed óra sem kellett hozzá, hogy harmadik kiállításunkat kapjuk, lassan reagáltunk az ellenfél támadásaira.

A norvégok és a lengyelek elleni kijózanító vereség után úgy kellett a győzelem az csoportutolsó ellen, mint egy falat kenyér, ennek megfelelő fokozatra pörgött fel szép lassan a magyar válogatott. A tartalék Szucsánszki Zita ugyan kedden már a csapattal van, de csak a lengyelek ellen játszathatja őt először Kim Rasmussen. A dán kapitány döntése, hogy őt is behívta, teljesen érthető, mostantól számunkra minden meccs élet-halál kérdés.

Miközben Mendozáéktól sorra vették el a bírók a labdát belemenések, lépéshibák miatt, nálunk Kisfaludy Anett egész pályáról hajigálta a gólokat a hét a hat ellen támadó argentín kapuba. A spanyolországi argentín légiósok, mint például Urban, néha megmutatták, hogy ők azért tudnak bánni a labdával, de most mi érezhettük ugyanazt, mint a norvégok ellenünk: osztálykülönbséget. Lerohanásból, felállt fal ellen, szélről, átlövésből, a beállós helyéről is rutinszerűen szereztük góljainkat, a számláló 18-7-nál állt meg a szünetben.

Idegesítő technikai hibák húzták fel a fordulás után Kim Rasmussent, így a magyar kapitány időt kért. Szöllősi-Zácsik messziről továbbra is a felső lécet borotválta, az argentínok pedig 4-2-es sorozatot csináltak (20-11). A győzelmünk egy pillanatra sem forgott veszélyben, egyszerűen az volt a dühítő, hogy egy harmatgyenge ellenféllel szemben is elszórtuk a labdákat, vagy lerohanásban Lukács hatot lépett vele. A rivális ezeket a hibáinkat sem tudta igazából a saját javára fordítani, maradt a 9-10 gólos magyar előny.

A Klivinyi és Görbicz által összehozott kínai figura szemet gyönyörködtető volt, ha összpontosítunk, technikailag még mindig elképesztő dolgokra vagyunk képesek. Kovács Anna képtelen volt hibázni a hetes vonalról (3/3), viszont a már említett idegeskedés továbbra sem múlt, Görbicz és Háfra is egyértelmű helyzetekben adta el a labdákat. Amikor viszont feszesebbé vált a védekezésünk, sorozatban lőttük a könnyű gólokat (27-13). Rasmussen még illedelmességből kikérte utolsó időkérését. Kovács Anna óriási bombákkal, és összesen hét góllal zárta találkozót. A vége 33-15, a meccs embere Janurik Kinga lett, aki jóval 40 százalék feletti védési hatékonysággal jelentkezett.

Csütörtökön 14 órakor jön a lengyelek elleni rangadó.