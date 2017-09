Budapest rendezi az óriások vébéjét is

Lassan már csak a fedett pályás távolba nézés világbajnokságát nem rendezték meg idén Magyarországon, merthogy – párhuzamosan a balatoni szörf-Eb-vel és finndingi-vb-vel – Budapest keddtől vasárnapig nem másnak, mint a szkander-világbajnokságnak ad otthont. Igen, ez az a sportág, amelyben erős emberek csapnak egymás tenyerébe könyöklő helyzetben, és az nyer, aki asztalra nyomja a másik ember mancsát.

Tavaly októberben a tájékozatlanság zavarával vegyes érdeklődéssel vettünk részt a rendezést bejelentő sajtótájékoztatón. Megtudtuk, itthon ennek a „kocsmasportnak” mintegy ezer űzője van, kis hazánkban pedig bizony üzemel 30 szkanderterem is, ahová a hegyomlás kinézetű urak és – hogyan is illik ezt mondani? – az „önvédelemre képesnek tűnő” hölgyek összejárnak, merthogy ők sincsenek kitiltva a klubokból. Kiderült még, a magyar szkandernak a 2006-os gödi Európa-bajnokság adott igazi lendületet, de ott még azért nem tartunk, hogy ebből még bárki is komolyan megélne, a sportág hazai királya, a 85 kilósok közt vitézkedő Kovács Péter is polgári foglalkozás mellett hódol szenvedélyének, noha már többször látható volt az Eurosporton az Iron Wars versenyközvetítések során.

A tavalyi bejelentés óta eltelt bő 9 hónap megszülettek az esemény részletei is: 56 ország 1200 versenyzője áll asztalhoz – ezzel a budapesti lesz minden idők legjelentősebb szkandereseménye a Szkander Világszövetség kerek 40 éve történt megalapítása óta –, a magyar válogatott pedig 69 fővel vesz részt, tőlük 10-12 körüli éremtermést vár el a szakvezetés, benne úgy 3 arannyal.

A versenyeket 18 éven aluliaknak, 21 éven aluliaknak, felnőtteknek, 40+-os, 50+-os és 60+-os szenioroknak és paraszkanderosoknak külön kategóriákban írják ki, jobb és bal kézre.

Egy 39 éves szolnoki anyukának is tapsolhatunk

Kovács mellett a hölgyeknél is van sztárunk, ő Ivánfi Brigitta, aki 39 szolnoki családanyaként és Európa-bajnokként igyekszik most a világ tetejére.

„Úgy érzem, az erőnlétem rendben van, az Európa-bajnokságon fejben nagyon ott tudtam lenni, remélem, a vébén is így lesz, és akkor nem lesz gond. Technikailag rengeteget tanultam idén, így nagy brazil ellenfelemet foghatónak látom. Már tavaly is éreztem, hogy van ellene esélyem, de akkor csináltam egy bődületes hibát, amit most nem szeretnék elkövetni” – jósolgat a kizárólag férfiakkal edző Kőváriné Ivánfi Brigitta.

A selejtezők során 8 asztalon feszülnek egymásnak a sportolók, majd a végjátékra egyetlen asztal köré csoportosul minden figyelem, és az eseményt közvetítő Sport TV-nek sem kell majd megosztania figyelmét.

Érdekesség még, hogy a világbajnokság rendezését még 2013-ban nyertük el a csehekkel szemben, 36:3-as szavazatarányban. A világszerte hivatalosan 77 országot elérő, versenyszerű szkander 2020-ban már ott lesz a paralimpiai programban, és a sportág szempontjából jól jött volna a 2024-es budapesti ötkarikás rendezés, hét év múlva ugyanis az épek olimpiáján is bemutatkozhat a szkander. A MOM-ban így biztosan nem. A tavalyi vb csapatversenyében 1 arany-, 3 ezüst- és 4 bronzéremmel az előkelő 10. helyen végeztünk az éremtáblán.