Budapesti ifjúsági olimpia rendezéséről egyeztettek a NOB-kongresszuson

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) azon a limai kongresszusán, amelyen az év elején még úgy volt, hogy Budapest 2024-es olimpiarendezési álma érhet révbe, már más, de mégis hasonló témában került fókuszba a magyar főváros.

A NOB ugyanis Budapestet is azon potenciális helyszínek közé sorolta, amelyek otthont adhatnak az ifjúsági olimpiának 2023-ban vagy esetleg 2021-ben. (A 14 és 18 év közötti fiatalok versengését eddig 2010-ben és 2014-ben rendezték meg, adott a 2018-as Buenos Aires-i esemény is, valamint minden ezek után következő páros években a téli ifjúsági olimpiai játékok. A még „gazdátlan” 2022 helyett viszont – a téli olimpia évét érintő ütközés elkerüléséért – 2023 lesz a következő időpont, de még az is lehet, hogy 2021-re teszik, ez februárban dőlhet el.)

A játékokkal foglalkozó elismert nemzetközi portál, az insidethegames.biz jelentette tegnap Peruból, hogy Budapest a 2024-es az olimpiai pályázat visszavonása ellenére is érdekelt a nagy sportesemények megrendezésében, és a NOB, valamint a magyar főváros között már zajlottak is egyeztetések a 2023-as ifjúsági olimpia kapcsán.

Christophe Dubi, a NOB ügyvezető igazgatója így nyilatkozott: „Nyilvánvalóan nagyon jó pályázatot nyújtottak be” – utalt a budapesti olimpiai kandidációra. „Tisztázzuk, nagyon kreatív és technikai szinten rendkívül kidolgozott volt.

Egy olyan város, amely otthont adhat az olimpiának, mindazonáltal, ugyanúgy érdekelheti őket az ifjúsági olimpia is.

Bár az ifjúsági olimpia, és különösen annak a pályázati folyamata elsősorban olyan városokat céloz meg, amelyek nem képesek otthont adni nagyobb eseménynek.”

Magyar részről egyelőre semmiféle megerősítés nem érkezett. Sőt, a MOB elnöke, Kulcsár Krisztián a Népszava szerdai számában így nyilatkozott: „Nem kell kapkodnunk minden esemény után. Olimpiapárti vagyok, amíg ismét lehetőség lesz a kandidálásra a nyári játékokra, addig elsősorban a világbajnokságok rendezésére érdemes jelentkezni, és közben folyamatosan javítani kell a létesítményhelyzeten.”

Kulcsár Krisztián – aki alelnöke a Budapesti Olimpiáért Mozgalomnak is – a fentieket elsősorban az Európa Játékok, azaz a „kontinentális olimpia” kapcsán mondta. Ennek „kistestvérét”, az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált bonyolították le idén júliusban Győrben.

Limában a 2014-es nanjingi ifjúsági olimpia is szóba jött, amelyet ugyan nagy sikerként könyveltek el, ám kritikák fogalmazódtak meg a ráköltött pénzmennyiség kapcsán. Mondván: csaknem olyan szinten szervezték meg a kínaiak, mint egy igazi olimpiát, ami felveti, hogy az ifjúsági játékok következő rendezői nem biztos, hogy tudják majd hozni ezt a színvonalat.

Peruban mindeközben eldőlt: Párizs rendezi a 2024-es, Los Angeles pedig a 2028-as olimpiát.