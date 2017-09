Chris Froome halhatatlan lett, Contador befejezte

Az Arroyomolinos és Madrid közötti 117,6 kilométeres etapon a várakozásoknak megfelelően mezőnyhajrá döntött, amelyben a Quick-Step Floors olasz kerekese volt a leggyorsabb, a francia Lorrenzo Manzint és a dán Soren Kragh előtt. Trentin a negyedik szakaszgyőzelmét aratta az idei Vueltán.

Az összetettben élen álló brit Froome a győztessel azonos idővel a 11. helyen ért célba, így négy Tour de France-győzelem – köztük az idei siker – után a spanyol körön is ünnepelhetett. Ezzel különleges duplázást mutatott be, mivel mindössze harmadik bringásként ugyanabban az évben megnyerte a francia és a spanyol körversenyt. Ez ugyan korábban sikerült Jacques Anquetilnek 1963-ban és Bernard Hinault-nak 1978-ban, de akkor még a Vueltát az év elején rendezték meg, 1995 óta pedig a nyár végi-ősz eleji időszakban, alig egy hónappal a Tour vége után rajtol.

Másodikként a 2010-es bajnok olasz Vincenzo Nibali, harmadikként az orosz Ilnur Zakarin zárt. Ötödik a hazai közönség előtt szereplő Alberto Contador lett, aki pályafutása utolsó versenyén vett részt.

Froome az összetett győztesének járó piros mellett a pontversenyben elsőt illető zöld trikót is megnyerte. A legjobb hegyimenő, és ezáltal a pöttyös trikós az olasz Davide Villella (Cannondale-Drapac) lett.

Érdekesség, hogy Adam Hansen a 19. egymást követő nagy körversenyét teljesítette. A Lotto-Soudal 36 esztendős ausztrál kerekese a 2011-es Vuelta a Espana óta minden háromhetes viadalon végigment, ez korábban senkinek nem sikerült. Az összetettben ezúttal 95. Hansen egymást követő hatodik évben teljesítette a Girót, a Tourt és a Vueltát is.

Eredmények:

21. (utolsó) szakasz, Arroyomolinos-Madrid, 117,6 km:

1. Matteo Trentin (olasz, Quick-Step Floors) 3:06:25 óra

2. Lorrenzo Manzin (francia, FDJ) azonos idővel

3. Soren Kragh (dán, Sunweb) a. i.

Az összetett végeredménye:

1. Chris Froome (brit, Sky) 82:30:02 óra

2. Vincenzo Nibali (olasz, Bahrain-Merida) 2:15 perc hátrány

3. Ilnur Zakarin (orosz, Katyusa Alpecin) 2:51 p h.

4. Wilco Kelderman (holland, Sunweb) 3:15 p h.

5. Alberto Contador (spanyol, Trek-Segafredo) 3:18 p h.

6. Wout Poels (holland, Sky) 6:59 p h.

Contador: vége

Alberto Contador nemcsak a Vuelta a Espanát fejezte be vasárnap, hanem profi országúti kerékpáros pályafutását is. A spanyol kerekes, aki ezúttal ötödik helyen zárt, a sportág egyik legnagyobbjaként akasztja szögre a bukósisakját: a háromhetes viadalokon összesen hét diadalt aratott, amivel az örökrangsor negyedik helyén áll holtversenyben olyan legendákkal, mint az olasz Fausto Coppi és a spanyol Miguel Indurain. A listát a belga Eddy Merckx vezeti 11 elsőséggel, őt két francia követi Bernard Hinault (10) és Jacques Anquetil (8) személyében. A 34 éves kerekesen kívül mindössze öten – Merckx, Anquetil, Hinault, továbbá az olasz Felice Gimondi és az ezúttal második Vincenzo Nibali – mondhatják el magukról, hogy győztek a Giro d'Italián, a Tour de France-on és a Vueltán is. Contadornak sikerült az a ritkaságszámba menő bravúr is, hogy egy évben két háromhetes viadalt nyert meg, méghozzá 2008-ban az olasz és a spanyol körversenyt. Ez korábban csak Merckxnek jött össze 1973-ban és az olasz Giovanni Battaglinnak 1981-ben.

A spanyolok legendás bringása annak ellenére is a legnagyobbak közé tartozik, hogy kétéves doppingeltiltása miatt megfosztották a 2010-es Tour de France-on és a 2011-es Giro d'Italián elért első helyétől. Utolsó versenyén megnyerte a királyetapot, ugyanis a viadal szombati, utolsó előtti szakaszán ő ért célba elsőként az országúti kerékpározás legkegyetlenebb hegyének tartott Anglirun. Ezzel másodszor diadalmaskodott ezen az emelkedőn, először 2008-ban sikerült itt szakaszt nyernie, abban az évben az összetettben is ő győzött. Contador a vasárnapi záróetapon Madridba beérve néhány kilométeren keresztül a mezőny előtt egyedül haladva integetett a szurkolóknak.