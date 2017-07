Csak kolbász és virsli van, légkondi nincs: botrányos a vívó-vb Lipcsében

A csütörtöki versenynapon női párbajtőrben és kardban, valamint férfi tőrben kezdődtek meg a versenyek. A legtöbb pástra lépő magyarnak ezúttal be is fejeződtek egyéniben.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A távirati iroda beszámolója alapján a párbajtőrözők 136 fős mezőnyében a világranglistán éllovas, olimpiai bajnok Szász-Kovács Emesének nem kellett még vívnia. Várnai Vivien ötből négy asszót nyert a csoportkörben, majd 13:9-re verte a portugál Fabiana Bonitót, ezzel ő is főtáblára került. Ugyanez nem sikerült az első szakaszt 4/6-os mérleggel záró Mihály Katának, aki azután 15:9-es vereséget szenvedett a venezuelai Eliana Lugótól, illetve Budai Dorinának, aki 1/6-tal már az első szakasz után befejezte szereplését.

Kardban – melyben 107 induló volt – Márton Anna csütörtökön még pihenhetett, annak köszönhetően, hogy második a nemzetközi rangsorban, és a friss Eb-bronzérmes, 16 éves Pusztai Lizának sem kellett sokáig izgulnia, mivel csoportjában hatból öt ellenfelét legyőzte. Katona Renáta 4/6-tal végzett, majd 15:13-as vereséget szenvedett a spanyol Celia Pérez Cuencától, míg a selejtezőben visszafogott 1/5-ös teljesítményt nyújtó

Garam Nóra a főtábláért 15:7-re verte a thaiföldi Pornsawan Ngernrungruangrojt. Ő a legjobb 64 között az első fordulóban Márton Annával vív majd.

Tőrben 157 fős mezőny indult. A csoportkör Dósa Dánielnek sikerült a legjobban, ötből ötöt nyert, ezzel csatlakozott a kiemeltekhez a főtáblán. Hári Máté viszont hat ellenfeléből csak egyet tudott legyőzni, így számára befejeződött a verseny. Mátyás Bálint 3/5-tel, Németh András pedig 3/6-tal fejezte be az első szakaszt, ezért nekik még két kieséses asszót kellett vívniuk. Előbbi 15:5-re verte dominikai ellenfelét, majd 15:10-re kikapott a dán Alexander Tsoronistól, utóbbi pedig 15:10-zel búcsúztatott egy chilei tőrözőt, aztán 15:11-re alulmaradt a francia Julien Mertine-nel szemben.

Ma a férfi kardozók és a női tőrözők 64-es táblájának asszóit rendezik, így estére akár érmünk is lehet, elsősorban a kardvívóinknak köszönhetően. A többi egyéni versenyszámban szombatos és vasárnap tartják a főtáblát, míg hétfőtől szerdáig a csapatversenyeket rendezik Lipcsében.

Ami a rendezést illeti, a hunfencing.hu oldal beszámolója szerint vannak bőven gondok.

Egy tökéletes infrastruktúrájú ország, rohamosan fejlődő városának, minden igényt kielégítő csarnokában tartják a versenyeket – írja a hazai szövetség honlapja. – Azonban a “low budget”, avagy

az érezhetően alacsony költségekre való törekvés szinte mindent beárnyékol.

Az még akár a vb “zöld jellegeként” is felfogható, hogy a transzferen vagyonokat spórolnak a szervezők. A nyolc hivatalos szálloda egyikéből sem indítanak buszjáratokat – a valóban sűrű villamosvonalakra hivatkozva. Az akkreditáció egyben közlekedési bérletként is szolgál, és valóban, a magyar küldöttség szállásától két percnyire van a megálló, ahonnan tíz percet utazva, újabb ötperces sétára található a csarnok. Persze, egy fárasztó nap végén, mondjuk, a délutáni csúcsforgalomban, a harminc fokban, a hatalmas vívózsákkal a kézben ez sem túl kellemes, de fogjuk ezt fel – a takarékosság mellett… – környezetbarát intézkedésként.

A pozitívumok azonban itt véget is értek – folytatja a beszámoló. – Csak két rendkívül fontos, illetve két apró (?) hiányosságot említenék meg annak igazolására, hogy ennél azért többet érdemelne egy vívó-világbajnokság 2017-ben. Kezdjük a fontosabbakkal! A csarnokban a rendezők nem kapcsolják be sem a légkondícionálást, sem a légforgatást. Odakint pedig harminc fokos a hőmérséklet, így délutánra elképesztő meleg alakul ki a teremben. És mivel tíz-tizenkét órás versenynapokról beszélünk, emellett nem fürdőruhában, hanem vívóruhában, sisakban sportolnak a versenyzők, ez hatalmas hiányosság – a másik oldalról pedig hatalmas spórolás… A másik: a biztonsági személyzetet gyakorlatilag teljessséggel megspórolták a helyiek. És ennek következménye az az előző tudósításban is említett mérhetetlen kupleráj, ami a pástok körül zajlik. Persze, aranyos, piros trikós önkéntes gyerekekkel tele a csarnok, ők azonban nem fogják, és nem tudják megakadályozni a vívókat és az edzőket abban, hogy kedvük szerint csellengjenek a pástok környékén. A FIE illetékesein látszott, hogy nem tetszett a nyitónap, saját hatáskörben változtattak is, de a hat fős főszervezői csapat nem tud rendet tenni kétezer vívó, edző és vezető között.

Ehhez profi biztonságiakra, megfelelő kordonrendszerre lenne szükség – mindkettő hiányzik…

És akkor egy-két apróság. A versenyt körülvevő vendéglátós intézményekben szinte kizárólag a jófajta német kolbászok, virslik, esetleg hamburgerek kaphatóak. Finom is a Bratwurst jófajta mustárral, ropogós pereccel. Csak éppen a világbajnokságon részt vevő sportolók verseny előtt és közben nem feltétlenül erre vágynak. Ez már csak azért is furcsa, mert egy megfelelő kínálatú gyorsétterem a csarnokban, vagy közvetlen közelében akár jó üzlet is lehetne az üzemeltető számára… A legviccesebb azonban a press center. A puritán környezettel tényleg semmi gond, az újságíróközpont munkahely, és nem a Hotel Hilton. De hogy a média részére fenntartott wifi nem, vagy csak alig üzemel, és a nyitó sajtótájékoztatón nem működött az egyetlen mikrofon, az már már abszurd.