Csányi Sándor ma délelőtt kéri számon a Szeged edzőjét

Vagy a ma 17 órakor kezdődő Csurgó elleni hazai meccs állítja meg a Szeged egyre mélyebb repülését, vagy a karácsonyi szünet – amely a januári férfi Európa-bajnokság miatt klubszinten másfél hónaposra nyúlik. Ez bőven elég lehet(ne) arra, hogy egy csapat összeszedje magát, mégis ha az utóbbi történik – és a Szeged ma pontot veszít –, a mostaninál is nagyobb lesz a baj, mert a bajnoki döntőt és a BL-szereplést is elbukhatja, ezzel szakmailag és anyagilag is hatalmas kár éri.