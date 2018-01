Cseh László: „A testem nincs olyan állapotban, mint kellene”

A Nemzeti Sportnak nyilatkozta a címben idézett szavakat világbajnok úszónk, Cseh László. A december eleji koppenhágai rövid pályás Eb-n történtekre utalt, ahol 50 és 100 méter pillangón nem jutott döntőbe, 200-on pedig az ötödik lett.

Bevallotta, utóbbin szétesett a mozgása, de azt, hogy a teste nincs megfelelő állapotban, nem a felkészültségére érti. „Inkább az évek és sok egyéb miatt nem sikerült százszázalékos állapotba hozni az Európa-bajnokságra.”

A 32 éves úszónak elmondása szerint egész évben voltak problémái, ideg-izom gondokról beszélt, amelyekkel lehet mit kezdeni, csak még nem értek a gyógyulási folyamat végére.

„Már tudjuk, mi volt a baj, és tudjuk, mire kell odafigyelni,

januártól ennek szellemében kezdjük a munkát” – mondta, de konkrétumot nem árult el.

A jövője kapcsán is csak a nyári nagy medencés Eb-vel kapcsolatban nyilatkozott, ahol szeretné megmutatni, 200 pillangón van helye a válogatottban. (Kenderesi Tamás és Milák Kristóf is a vetélytársa, így már a döntőbe kerülésért is meg kell küzdenie, hiszen a négy nevezhetőből csak kettő juthat be egy nemzetből. Cseh szerint egyébként jobb lenne már előre határozni a két magyar indulóról, még ha az nem feltétlenül neki kedvezne is.)

Ne feledjük: a tavaly nyári budapesti vb-n 200 pillangón címvédőként ezüstérmet szerzett, s mint állította, az mindenért kárpótolja.