„Cseh László miatt át kell írni a tankönyveket”

37 edző kap a nemzetközi eredményeinek megfelelően KEP-fizetést (Kiemelt Edzői Program), ez egymillió forint körüli összeg havonta. A háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka edzője(-férje) is részesül a juttatásból, ez ugyanis az Iron Lady bejelentésén múlott, amit meg is tett a közelmúltban. Az ő helyzetükről Sós Csaba, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitány a Digi Sport tévének csütörtök reggel azt mondta, szakemberként nagyon reméli, hogy rendbe jön kettejük kapcsolata, bizonyított dolog, hogy ők ketten szakmailag jól működnek. Ugyanakkor figyelmeztet, hogy ez a sportág mérhető, és mivel nagyon nagy tempójú a fejlődés, nem lehet hosszú időket kihagyni. Az érem másik oldalán viszont ott van, hogy Hosszú Katinka az elmúlt 6 évben nem pihent, tehát még az is lehet, hogy egy hosszabb pihenő még jót is fog tenni neki. „Nincs matematikai képlet, amely megjósolná a teljesítményt” – teszi egyértelművé Sós.

A válogatott veteránjainak elemzésénél maradva Verrasztó Dávidról elmondta, ő nem érzi teljesnek a saját karrierjét, jelenleg is kiválóan versenyez, kifejezetten drukkol neki. Cseh László jelen állás szerint a nyári Európa-bajnokságig biztosan úszik.

„Egészen kivételes egyéniség, gyakorlatilag minden világversenyről éremmel jött haza, két rövid pályás kivételével. Gyakorlatilag teljesen mindegy, mikor ér véget a pályája, a tankönyveket át kell írni miatta, másfél évtizeden át ott volt a csúcson.”

Gyurta Dánielről, mint mondta, „mindent tud”, szintén másfél évtizede így van ez, még azokban az években is, amikor 5 éven át gödörben volt, de nem azért, mert elszállt, hanem mert megváltoztak a fizikai adottságai. Mint a kapitány mondja,

Gyurta viszont most már egy nagyon komoly sportdiplomáciai karrierben van benne, ezért Sós ki meri jelenteni, hogy „már túl van a zeniten”.

Ha viszont élete végéig megbecsülésben tartja a társadalom, azt a megbecsülés Sós Csaba részéről is biztosított.

Felmerülhet, hogy akár Hosszú, akár Gyurta távol marad a jövő heti debreceni országos bajnokságtól, ám ezzel kapcsolatban Sós nem aggódik, mivel egyrészt

komoly pénzügyi következményei lesznek a bajnokságnak a támogatások szempontjából, a lányokat pedig – mint arról lapunk is írt – külön motiválhatja, ha egy sor aranyéremre ráúszhatnak.

Ismertette, idén az úszó-Eb előtt mások a válogatási elvek, mint a tavalyi vb előtt, számonként ki fog vinni négy versenyzőt, ahol csak lehet. Emiatt az ob-n komoly csatát hozhat a férfi 200 pillangó és a 400 vegyes, de még a 100 gyors is, ahol a váltóba kerülésért akár még az ötödik helyezett is reménykedhet, bármikor bárki kieshet.

Megismételte abbeli véleményét, miszerint az új generáció zászlóshajójának, Milák Kristófnak idén esélye nyílhat arra, hogy megdöntse Michael Phelps világcsúcsát 200 pillangón, mégpedig Sós a tavalyi eredményei és az állóképességi mutatói alapján nem lesz meglepve, ha így történik.

Az idei év fő versenye augusztus elején az Európa-bajnokság lesz Glasgow-ban.