Csupán 20 ezer és 93 golfütés, s már át is szelted Mongóliát

Golfozás sivatagban, jégen, sziklás hegyvonulaton, gleccseren. Egyenként is különösnek hangzik, hát még nyolcvankét napon át mindezeket keverve egymás után. Két korábbi rögbijátékos belevágott a nagy kalandba: elképesztően hosszan, 2011 kilométeren át „vezették” maguk előtt a golflabdát Mongóliában, összesen 20 ezer 93 ütéssel.

A kihívás június végén a 4374 méteres Hujtun-csúcstól indult, ahol a kínai határ is található. A golf szabályait betartva meneteltek, az északír Adam Rolston volt az ütőjátékos, a dél-afrikai Ron Rutland pedig a caddie (vagyis a „teherhordó” segítő). Kettesben szelték át az ázsiai országot, megesett, hogy egy folyón szó szerint is átkelve s a messzire elütött labdákat olykor hosszasan keresve.

– Az első számú szabály: kerüld el a havat – viccelődött Rolston az egyik videóban, amikor épp az egyik labdát kereste. Akkor is vidám és bevállalós maradt, amikor az egyik településen kecskeszemmel kínálták, nem mondott nemet az extrém csemegére.

Sátorban vagy mongol vendéglátóiknál aludtak, sokszor a helyiek ütöttek Rolston helyett, öltönyös üzletember és kis parasztgyerek is próbálkozott. Amelyik labda elveszett, azt azért tudták pótolni, összesen négyszázat vittek magukkal, csak ez plusz 25-30 kilót nyomott pluszban. (Az exválogatott rögbis Rolston ütője viszont majdnem odaveszett egy mocsárban.)

Útjuk hegyeket, völgyeket s a Góbi-sivatagot is érintette, itt a 40 fokos meleg miatt hajnali kelésekkel operáltak. A sokszor egyenetlen talaj különleges kihívásokat tartogatott, Rolstont nyak- és hátfájás gyötörte, Rutlandnak pedig a dereka szenvedte meg a cuccaikkal megrakodott kétkerekű kocsi húzását. Az út egynegyedénél csatlakozott egy kóbor kutya is hozzájuk, akinek a jelenléte nagy áldás volt számukra, több holtponton is átsegítette őket, második számú caddie-nek is elnevezték.

Ahogyan ütésről ütésre haladtak előre, a nehezebb pillanatokban már a szeptember közepi ulánbátori cél járt a fejükben. Az ütött-kopott ütők utolsó suhintásaikor már barátaik által beszerzett mongóliai népi viseletben haladtak egészen a főváros melletti golfpályáig, ahol kétszáz érdeklődő figyelte, ahogyan Rolston az utolsó ütéskor nagyjából másfél méterről talált bele a kijelölt lyukba.

– Tucatnyian mondták, hogy bolondok vagy őrültek vagyunk, a kommentek az „Ez lehetetlen”-től a „Nincs ennél jobb dolgotok?”-ig terjedtek – mondta Rolston az egyedi vállalkozásról, amely természetesen Guinness-rekord.