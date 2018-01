Csurka Gergely: Shane Tusup a nagy beszéd egy pontján zsebre vágta a kezét

Nagy elemzést írt a korszakos úszókrónikás Csurka Gergely a „Katinka-ügyről”, ami már csak azért is fontos megnyilvánulás a témáról, mert úszóberkekben nincs tollforgató, aki több belsős infóval lehetne felvértezve, mint az úszószövetség évtizedek óta zsoldban álló munkatársa.

A sportnapilapban megjelent fejtegetés kitér arra, hogy Shane Tusup és Hosszú Katinka 5 éves kapcsolódását kifejezetten „emberkísérletnek” tartja, amiben a kísérletező a nap 24 órájában, az év 365 napján megfigyelés alatt tartja kísérlete tárgyát, esetükben Shane Katinkát.

Tusup Csurka szerint félelmetesen alakította át Hosszú stílusát, izomzatát és menedzselte, formálta az Iron márkát, alapított klubot feleség-tanítványára, szerezte meg neki a Duna Arénát edzőhelynek és látszik tető alá hozni a csillebérci Hosszú-akadémiát. „She is my product”, vagy ahogyan máshol fogalmazott, „she is my creation”, említette Katinkáról Shane nem egyszer – ez tartalmilag leginkább úgy zsúfolható egybe: „ő az én teremtményem”.

„A tehetséges, kissé duci, szeleburdi lányt, aki a pekingi olimpia előtti dél-afrikai edzőtáborban nem akart úszószemüveget felvenni, hogy az arca egyenletesen barnuljon le, elképesztően sikerorientált bajnokká alakította át” – írja le Csurka az átalakulás lényegét, reményét fejezve ki, hogy az Év sportolója gálán nem jött túl későn a nyilvános bocsánatkérés.

– ezt már a Digisport tévé stúdiójában mondta Csurka, folytatva a lapba írt gondolatmenetét. Mint elmondta, Tusup beszédében „pedzegette, hogy mindent alárendelt Katinkának, feladott érte mindent”, és szerinte jogos is ez, ahogy abba sem kell belekötni, hogy 5 év magyarországi tartózkodás alatt egyáltalán nem tanult meg magyarul, hiszen minden idejét Katinkára áldozta, „nem ért rá” a magyar nyelvvel foglalkozni. Azok kedvéért, akik el voltak ájulva a gálán elmondott beszédétől, Csurka azért érzékeltette: a monológ 80 százalékánál, amikor érzékelte, hogy a közönségben „ül az”, amit mond, zsebre vágta a kezét, elmosolyodott, és „amerikai stílusban” folytatta szavait.

Hogy mire fut ki a történet egésze, Csurka szerint megjósolhatatlan, az viszont látszik, hogy

a 2015-ös csúcsév után stagnálás jelentkezett az Iron Lady teljesítményében, ma pedig egy pici visszaesést is tapasztalhatunk már,

ám akkora az előnye bizonyos számokban és mezőnyben (emlékezhetünk az év végi dániai rövid pályás úszó-Eb-re), hogy ez még mindig viheti valameddig, bármi is lesz a folytatás.

Apropó, Dánia! Hosszú idő után az első verseny volt, amire

Katinka Shane nélkül utazott, és bár az elején a válogatottól elkülönülten „éltek” az Eb során, a végére már együtt voltak teljesen, a 200 vegyes dobogója tetején pedig Katinka oda is súgta az ezüstérmes Verrasztó Evelynnek, hogy „neked szól a Himnusz”.

Csurka Gergely szerint Hosszú Katinka fantasztikusan kedves nő, aki sokat alakult, de azért egy bizonyos metamorfózison nem esett át. Már csak azzal kell kezdeni valamit, hogy ha a háromszoros olimpiai bajnok úszónő kar- vagy testtartást tekintve valamiben éppen javulhatna, akkor arra Shane Tusup vagy bármely más edző nélkül képes lehet-e. Mindenesetre szerinte nincs határideje a helyzet rendeződésének – amellett, hogy „egy úszó életében iszonyúan fontos szerepet játszik az edző”.