Csúszik az öttusa vb uszodája? Kínos pillanatok a sajtótájékoztatón

Nem először rendezünk a budapesti Kincsem Parkban világbajnokságot rendezünk, Fábián László, valamint a férficsapatunk itt lett világbajnok 1989-ben. Akkor a lovaglás volt az utolsó szám, s csak az zajlott a Kerepesi út mellett, 2019-ben viszont mind az öt tusát itt bonyolítanák le.

Ehhez a lovaglás, valamint a futásból és a lövészetből álló kombináció helyszíne adott, a vívás a Nemzeti Lovas Színház sátrában lesz, ám az uszoda még csak látványterveken létezik – pedig a helyszínen létesülő Nemzeti Öttusa Központ részeként előbb-utóbb így is, úgy is felépül az impozáns, kör alakú létesítmény, benne a 33 méteres medencével.

Ám a 2019 júniusában esedékes vb terveit bemutató hétfői sajtótájékoztatón Pálvölgyi Miklós, a magyar szövetség (MÖSZ) projektmenedzsere azt mondta, ő csak reméli, hogy elkészül az uszoda.

– Isten és az Emmi, valamint az NFM és az NGM kezében vagyunk,

nem tudom megmondani, mi fog jövőre elkészülni – fogalmazott a kormányzati szervekre (Emberi Erőforrások Minisztériuma, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Nemzetgazdasági Minisztérium) utalva.

A kissé kínos helyzetben Pécsi István, a Kincsem Park ügyvezető igazgatója igyekezett megnyugtatni az illetékeseket:

– Az uszodának el kell készülnie, itt az emmis kollégára sandítok

– mondta. (A kollégát az asztal közepénél ülve bizonyára kellemetlen pillanatokat átélő Stocker Miklós sportkapcsolati főosztályvezető testesítette meg.)

Az ügy tisztázásáért Pécsi Istvánhoz fordultunk, aki készségesen megmutatta a terveket, majd egyértelműsítette, hogy állami beruházás lesz, ami miatt kicsit bonyolult a helyzet, de szerinte novemberben megkezdődhet az építkezés.

Mi tesszük hozzá: az áprilisi választások után bizonyára tisztul a kép. Egyébként a téma további pikantériája, hogy a legutóbbi, 2008-as budapesti vb-n

megrepedt a Népstadion melletti mobilmedence fala, elfolyt belőle a víz,

s a tűzoltóknak kellett kisegíteniük a rendezőket.

De hogy a sportolói oldalról is szó essék: egyik élversenyzőnk, az éppen 27. születésnapját ünneplő Kovács Sarolta idén és jövőre is a minta szerint haladna, hiszen 2016-ban egyéniben és csapatban, 2017-ben pedig csapatban nyert vb-t. – Remélem, ezt a sorozatot tudjuk tartani, de a 2019-es világbajnokság azért is fontos, mert

ez lesz az első verseny, amelyről ki lehet jutni a tokiói olimpiára.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2018.03.13.