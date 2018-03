Danyi Gábort nevezték ki a Győr új vezetőedzőjének

Danyi Gábor lesz a Győri Audi ETO KC kézilabdacsapatának vezetőedzője a 2018–2019-es szezontól – jelentették be sajtótájékoztató keretében a megyeszékhelyen. Az eddigi másodedző munkáját Zdravko Zovko segíti majd, aki a 2000-es évek elején hét éven át irányította a Veszprém férficsapatát.

Bartha Csaba klubelnök elmondta, hogy 20-25 jelölttel tárgyalt. A döntést már hétfőn meghozta az elnökség, amit a hivatalos bejelentésig igyekeztek titkolni. Ugyanakkor már azelőtt és azóta is szárnyra kapott az az információ, hogy Danyi Gábor veheti át nyártól a csapatot. Így is lett, ám a horvát másodedző érkezése (aki 2015–2017-ig Dunaújvárosban, legutóbb pedig Zágrábban dolgozott) nem volt sejthető.

Danyi Gábor a sajtótájékoztatón kifejtette, nem hezitált, amikor felkérték, s képesnek érzi magát a feladat elvégzésére. Hozzátette: előny, hogy közelről ismeri a csapatot, tudja, mi az, ami jól, és mi az, ami kevésbé jól működött, s min kell változtatni.

Egyértelműsítette: „Nem szeretnék Ambros Martínra hasonlítani, Danyi Gábor vagyok, önálló ember.” De lapunk kérdésére elárulta, hogy a spanyol kollégája támogatta, amióta eldőlt, nem ő folytatja, s azóta is kitűnő a kapcsolatuk.

„Száz százalékos a bizalmunk benne” – mondta a kinevezést bejelentő klubelnök, Bartha Csaba, aki azt is hozzátette, Danyi előreléptetése üzenetértékű, mondván, nem feltétlenül tartanak felkészültebbnek egy norvég vagy egy dán edzőt. Más kérdés, hogy ez nem válasz arra a Bartha által is előhozott kritikára, miszerint külföldi, kész játékosokat vásárolnak, s nem a hazai utánpótlásból merítenek. Kiemelte még, hogy Danyit Róth Kálmán (most az utánpótlásban munkálkodó, korábban szintén győri vezetőedzőként tevékenykedő szakember) hozta a csapathoz, és hogy az elmúlt nyolc évben már a klubnál dolgozott.

Az 54 éves Danyi Gábor arról is beszélt, hogy szerinte idén is meg tudnak nyerni mindent, mint tavaly. Danyin és Zovkón kívül Kun Attila és Holanek Zoltán is a stáb tagjai lesznek, mindegyikükkel 1+1 éves szerződést kötöttek.

Azt, hogy Ambros Martín, a Győr jelenlegi vezetőedzője nem hosszabbítja meg az idény végén lejáró szerződését, február közepén hozták nyilvánosságra. „A szívem a maradás mellett szavazott, de az eszem mást diktált” – mondta akkor a spanyol tréner, aki 2012-ben vette át az együttest, s azóta három Bajnokok Ligája-, egy magyar bajnoki és négy Magyar címet nyertek. Ambros Martín a román válogatott szövetségi kapitánya is. Bartha Csaba köszönetet mondott a munkájáért, de a BL-hajrára utalva jelezte, még nagyon fontos munkája van ebben az idényben.