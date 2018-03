Demoralizáló vereséget szenvedett a Veszprém, összejöhet a továbbjutás?

Nem csalódtunk a Skjern Bank Arénában: a tiszta képű skandináv harcosokat fanatikus légkör vette körül a Veszprém elleni BL-nyolcaddöntő első felvonásán. A lelátó a dán kézilabda hagyományai alapján ütemes tapssal – máshol pedig ugrálással – diktálta a ritmust, a házigazda csapat pedig átvette ezt a pályán, és olyan tempóban támadott, amire a Veszprémnek nem volt válasza az első félidőben. Annak ellenére, hogy Ljubomir Vranjes éppen ezt a stílust akarja kialakítani az idegenlégiósokra építkezve.

A 13. percben eljött az a szomorú pillanat, hogy egyetlen magyar mezőnyjátékos sem maradt a küzdőtéren, Lékai Mátét – aki Nagy László sérülése óta egyedül élvezi a bizalmat – irányítóposzton Petar Nenadics váltotta. A különbség azonban csak nőtt és nőtt, hamarosan már 13-6-ra vezetett a Skjern. Hol a rendezetlen védelem ellen lőtt gyors gólokat, hol a rendezettet szedte szét. Hol pedig a 35 éves balszélső Anders Eggert, a dán válogatott emblematikus játékosa értékesítette a hétméterest.

A másik oldalon negyven percig hiába vártunk a Tibor Ivanisevic elleni büntetőpárbajra, specialista szerb kapust addig nem is láttuk. Helyette Emil Nielsen, egy huszonegy éves túlsúlyos vidám gyerek riogatta a védéseivel a veszprémieket, közel negyven százalékát hárítva a lövéseknek. Ezzel szemben a túloldalon Mikler Roland egy-egy ziccernél megvillantotta a képességeit, de az általa hozott 23 százalék kevés volt.

Ancsin Gábor négy hónap után kapott újra játéklehetőséget a BL-ben; az első félidő utolsó perceiben érezhető és érthető önbizalomhiánnyal lépett pályára. Egy ideig a kapu felé sem fordult, aztán, amikor a 40. percben ezt megtette, hétméterest harcolt ki – Gasper Marguc ezt be is lőtte Ivanisevicnek. Ancsin hamarosan egy átlövésgóllal bizonyította, hogy tud annyit támadásban, mint Kent Robin Tönnesen.

Ezekben a fagyos időkben melengette a szívünket, hogy Ligetvári Patrik a második félidőben helyet kapott a Veszprém védelmének közepén. Bár átmenetileg kettő is volt a hátrány, újra egyre nagyobbra nőtt a különbség a 7700 lelkes dán kisvárosban. Miközben a hazai szurkolók félmeztelenre vetkőztek örömükben, a hajrára a Veszprém-drukkerek már hitetlenül ücsörögtek. Kilenc gól volt a Skjern előnye, amikor három perccel a vége előtt Marguc megint belőtt egy hetest Ivanisevicnek. A hátralévő időben Nielsennek is bevágott egyet, a végén pedig Tönnesen állította be a végeredményt, amely így is 32-25-lett.

Folytatás nagyszombaton a bakonyi városban, váratlanul nehéz, de a Veszprém Arénát ismerve nem megoldhatatlan helyzetben.