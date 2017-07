Döbbenetes adat az amerikaifutball játékosoknál előforduló betegségről

Sokatmondó és friss tanulmányt szúrt ki az Index. Ebben azt vizsgálták, hogy amerikaifutball játékosoknál mennyire gyakori a CTE, vagyis a krónikus traumatikus enkefalopátia. Az eredmény, megdöbbentő: 111 játékosból 110 agyában mutatták ki a CTE-t. (Talán nem meglepő, de a legtöbb esetben a falembereknél tapasztalható a betegség.)

A Journal of the American Medical Association lapban megszólaló Dr. Ann McKee neuropatológus szerint egyértelmű, hogy nagy baj van, ezért is kell lépni az ügyben, hiszen alacsonyabb szinten (Tizennégyen középiskolásként űzték a sportot, ezen a szinten három volt játékosnál mutatták ki) is megjelenik már a betegség. Dr. Ann McKee úgy véli, hamar kell megoldást találni, nemcsak a jelenlegi játékosok, hanem a már visszavonult idősebb emberek érdekében, akiknek a fejét rendszeresen komoly ütések érték karrierjük során.

McKee és a vizsgálatban érintett kollégái szerint, alapos utánajárással, mielőtt a folyamat visszafordíthatatlanná válik, a leépülés megállítható lenne. Ráadásul most végre van egy gazdag adatbázis, ami jó alapot adhat a betegség megértéséhez.

A leépülés veszélye egyébként egyre többen döntenek úgy, hogy inkább befejezik a sportot.