Dulakodás volt a kosármeccsen

Kisebb dulakodás volt a magyar férfikosárlabda NB I egyik mérkőzésén – számolt be a Hír TV. A fővárosi MAFC az eddig veretlen Szolnoki Olaj csapatát fogadta, de a harmadik negyedben egy kiállítást követően a szurkolók a pálya széléhez vonultak. A játékosok is próbálták visszafogni a drukkereket, akik végül visszaálltak a helyükre, és folytatódhatott a játék. A meccset a Szolnok nyerte, így továbbra is hibátlan a bajnokságban.