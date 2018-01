Egy 38 éves zentai magyar veterán nyerte meg az Eb-t a spanyoloknak

A kézilabda tipikusan olyan sportág, melyben a negyvenhez közelítő játékosok is tudnak marandót alkotni, csapatukat a legjelentősebb trófeákhoz juttatva. A zentai születésű Sterbik Árpád jó példa erre: idén a Vardar Szkopjéval életében negyedszer nyerte meg a Bajnokok Ligáját, a vasárnapi Európa-bajnoki döntőben elképesztő védésekkel aranyéremhez juttatta a spanyol válogatottat.

A 2004 óta Spanyolországban élő, spanyol állampolgárságú Sterbik novemberben lesz 39 éves, de tudása mit sem kopott az évek során. Magyarországon, Spanyolországban, Macedóniában is volt bajnok, kupagyőztes, s a hispánokkal immár nem csak világbajnoki címe (2013), Eb-győzelme is van, az olimpiai bajnoki trófeán kívül szinte mindent megnyert már, s a jelentősebb serlegek egy részét harmincon túl szerezte.

Vasárnap este az első félidő végén látta indokoltnak Jordi Ribera, hogy pályára küldje Rodrigo Corrales helyén Sterbik Árpádot. A veterán kapus ott sem volt az Eb kezdetétől, ugyanis korábban már lemondott arról, hogy válogatott legyen, de mivel megsérült az első számú hálóőr, Perez de Vargas, így a tréner azonnal riasztotta Sterbiket, aki a franciák elleni elődöntőn már a pályán röpködött.

„Úgy éreztem magamat a pályán, mint egy ejtőernyős deszantos, akit az álmából keltenek fel, és úgy küldik harcolni a tűzvonal mögé. A horvát–francia mérkőzést még a családommal néztem végig a szkopjei lakásomban. Másnap reggel hívott Ribéra adjutánsa, és csak annyit mondott, hogy Pérez de Vargas megsérült, Árpi, igyekezzél Zágrábba.

Zágráb felé menet egyre csak azon járt az agyam, hogy nagyon sokat aligha tudok hozzátenni a spanyol válogatott teljesítményéhez, hiszen utoljára decemberben játszottam meccset”

– ecsetelte érzéseit az Szpress hírszolgálatnak még szombaton a kapus. Aztán öt francia büntetőből hármat megfogott, és mivel a döntőben is védett ki hétméterest, ebben a mutatóban holtversenyben az élen végzett az izlandi és a fehérorosz kapusokkal.

A vasárnapi fináléban negyven százalék körüli védői hatékonyságot mutatott, ami világklasszis teljesítmény. Nem véletlen, hogy az ő pályára küldésével vett teljes fordulatot a mérkőzés: Ribéra mester egyfelől megnyitotta csapata védekezését, elbizonytalanítva ezzel az addig tökéletesen játszó, vezető svédeket, másrészt ott volt Sterbik, aki mindent megfogott, amit lehetett. Védései után nem őrjöngött, csak jött a szokásos kikacsintás a társak felé. A találkozót követően őt választották a meccs emberének, a döntőt 29-23-ra nyerték a spanyolok.

„Nincs nekem semmiféle titkom, nem is handabandázok arról, hogy miként csapom be vagy varázsolom el a velem szemben álló játékosokat. Egyszerűen csak összpontosítok, amihez tiszta fej kell és hozzá némi szerencse is. Amúgy meg egy 2 méteres és 117 kilós alakot nehéz kikerülni a labdával” – nyilatkozta a vajdasági születésű kézilabdás. Sterbik már az Eb előtt is elmondta, reméli, nem történik meg, ami a tavalyi vébén, amikor a megsérülő Vargas helyére hívta be a spanyol kapitány. Mint kifejtette, most azért sem örült felhőtlenül, mert december óta nem volt játékban, pihent, hiszen az Eb miatt a macedón bajnokságban sincsenek meccsek.

Teljesítményét látva most valószínűleg a veszprémi szurkolók sem a korával foglalkoznak, hanem ujjonganak inkább: nyártól Szkopjéból a Bakonyba teszi át a székhelyét.