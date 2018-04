Egy debreceni „kislány” berontott a túraautózás szentélyébe

Még csak néhány hónapja lett meg a jogosítványa a 17 éves debreceni Keszthelyi Viviennek, mégis már nem az első történelmi ugrást teszi meg autóversenyzői pályafutása során. A tavalyelőtti hazai Suzuki kupás idényt követően – amikor a versenyzőnő sikeresen túlélt egy horrorisztikus hármas bukfencet… – tavaly, végre betöltve 16. életévét, az Audi TT nemzetközi sorozatában próbálhatta ki magát – már márkatámogatott, magyar focis nyelven „akadémista” sportolóként –, idén pedig

ő lesz a nemzetközi GT-széria első magyar női versenyzője, és a sorozat legeslegfiatalabb pilótája az egész földkerekséget tekintve.

Az idei váltás pedig már igazán nagy dobbantás Keszthelyi karrierjében, ugyanis elsőkerék-meghajtású TT-ből egy számára legyártott, elsőkerekes – tehát sokkal nehezebben vezethető –, 500 lóerős, 5200 köbcentis R8-asba kell, hogy átüljön, ahol a versenyzés során már nélkülöznie kell a TT-ben még meglévő gombot, ami előzéskor 30 plusz lóerőhöz juttatja. – Sokkal több múlik idén a pilótán, mint az autón – foglalta össze a rá váró változásokat a pilótalány.

Elfogultság nélkül állítható, a 7-es rajtszámú, metálszürke-fekete Audi gyönyörű, férfiassága VivIent is lenyűgözte a leleplezéskor. – Most is hevesebben ver a szívem, ahogy ránézek, annyira gyönyörű – aztán azonnal visszaszáll a földre: – Ez egy nagy tanulóév lesz számomra, hisz a távlati cél a német túraautó-bajnokság, vagyis a DTM. Az első teszt nagyon pozitív volt, de erre a hátsókerék-meghajtásra át kell szokni – fejtegette nagyon tudatosan Keszthelyi Vivien, akiben a márka olyannyira nagy fantáziát lát, hogy már Finnországba is kivitte őt a kocsival együtt, hogy emelt szintű feladatokon keresztül fejlődhessen.

– Egy hosszú kanyarban kellett a kormányt egyenesen tartva mennem úgy, hogy csak a pedállal játszhattam, ez gyakorlatilag driftelést jelent.

A gyári sorozat idénye 2018-ban 6 versenyhétvégéből áll, állomásai azonosak a DTM stációival. Vivien tehát május 3–4-én kezd Hockenheimben, június első hétvégéjén pedig a Hungaroringen lesz látható, a második, őszi „szemeszter” pedig Anglia, Olaszország és Németország legendás pályáin zajlik majd. Semmi más dolga nincs, mint egy szál bukósisakban megjelenni a versenyhétvége előtt, a kocsit, a sajtót, a promóciót, a szervizt, tehát mindent a márka biztosít. Keszthelyi Vivien a kocsit Hockenheim előtt két héttel alaposabban is tesztelheti versenykörülmények között. S mivel nem szeret repülni, különösen is

kapóra jön neki a jogosítvány, az Audi ugyanis „hozzávágott” egy négykerék-meghajtású, 2 léteres, 190 lóerős városi Audit is, a tűzpiros kocsin Keszthelyi nevével és a 7-es rajtszámmal.

A hivatalosan Audi R8 LMS GT sorozat eseményeit televízión egy német sportcsatorna közvetíti, de az ígéretek szerint hivatalos live-stream lesz a versenyekről, erre pedig a Facebookon és a YouTube-on keresztül is rá lehet kapcsolódni majd.