Egy fordulót sem ment Babos Indian Wellsben

Döntő szett rövidítésig fajult Babos Tímea és a svájci Belinda Bencic mérkőzése az Indian Wellsben zajló női tenisztornán.

No de ne szaladjunk ennyire előre: az első szettben nem úgy tűnt, hogy komoly izgalmakat tartogat a torna első fordulójában rendezett összecsapás, 6-1-gyel a soproni lányé lett az első szett. A második játszmában a világranglistán valamivel Babos mögött álló svájci meglepetésre ugyanennyivel intézte el Babost, ami akkora pofonnak bizonyult, amiből őrjítő küzdelem alakult ki a végére a két sebzett nőstényoroszlán között: először Bencic brékelt, majd Babos is, és 5-4-nél meccslabdája is volt, de ezt meg Bencic hárította.

A rövidítésben aztán Bencic húzott el 4-1-re, ahonnan még volt visszaút, de 4-3-nál nem engedte közelebb Babost a világranglista korábbi hetedik helyezettje.

Eredmény

WTA-teniszverseny, Indian Wells (USA, 7 972 535 dollár, kemény pálya), 1. forduló

Bencic (svájci)–Babos 1-6, 6-1, 7-6 (7-4)