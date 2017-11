Egy magyar menedzserirodának köszönhetjük Georges Leekenst

Hétfő óta Georges Leekensnek hívják a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitányát. A 68 éves belga edző már Pintér Attila kinevezése előtt felmerült az MLSZ-nél. Csányi Sándor, a szövetség elnöke a hétfői bejelentéskor kifejtette, a tréner neve is benne volt az MLSZ adatbázisában, melyből válogatották a lehetséges Storck-utódokat.

Georges Leekensnek remek magyar kapcsolatai vannak, erről Békeffy Gábor mesél a Nemzeti Sport csütörtöki számában. A kettős állampolgárságú, Budapesten élő menedzser elárulta a lapnak, édesapja, Békeffy Jenő volt Leekens első menedzsere, ő intézte el, hogy a belga a Club Brugge-höz kerüljön, mellyel később bajnokságot is nyert. Ma már Bognár György és fia Bognár István viszi az ügyeit, a vállalkozás alkalmazottja Békeffy Gábor is. Cégük neve: East Foot Management.

Az aktív magyar játékosok közül Pátkai Máté, Rudolf Gergely vagy épp a nemrég az Apoel Nicosiába igazoló Sallai Roland neve lehet ismerős, az EFM intézi az igazolásaikat. A külfödiek közül igen jól cseng Francisco Pavon neve, aki Bajnokok Ligáját is nyert a Real Madrid 2002-ben. A már visszavonult magyarok közül Lipcsei Péter, Fehér Miklós, Kovács Zoltán, Dragóner Attila is a cégnek lehet hálás a külföldre igazolás miatt.

Mivel az EFM a kelet-európai csillagok felfuttatását tűzte ki célul, a környékbeli országok játékosait is megtalálni a dicsőséglisátjukon. A szlovák válogatott Wladimir Weiss, a BL-győztes Vladimir Smicer, vagy épp a Barcát is megjárt Kader Keita is rajtuk keresztül jutott el magasabb szintre. A BEK-győztes Steauából Bölöni Lászlót és Victor Piturcát is az iroda közvetítette nyugatra a szocializmus idején, majd edzőként is ők vitték az ügyeiket.

Bognár István a 24.hunak azt nyilatkozta, Leekenst a román szövetség is hívta, illetve Egyiptomból is keresték, de ő a magyar kispadot választotta.