Egy őrült serpa, aki heccből mássza a nyolcezres csúcsokat

A Nepálban 3000-4000 méter magasan élő serpákról a hegymászós hírek alapján sokan gondolják azt, hogy hegyi vezetők, pedig nem. A serpa egy néhány tízezres népcsoport, amelynek szerencsésebb tagjai esélyt kapnak arra, hogy a nepáli turizmusban dolgozva – évi pár ezer dollárért – a világ legmagasabb hegyeire vezessék a legőrültebb hegymászókat. Néhány serpa még a magasságfüggő alpinistáknál is őrültebb, közéjük tartozik Mingma Gyalje Sherpa.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Mingma elképesztő évet tudhat maga mögött: tavasszal megmászta a Dhaulagirit és a Makalut, nyáron a Nanga Parbatot, a K2-t és a Broad Peaket. A K2 csúcsát egyedül ő és az általa vezetett néhány hegymászó érte el az idén. Ha abból indulunk ki, hogy Erőss Zsolt vagy Klein Dávid egy évben legfeljebb egy nyolcezrest mert megtámadni, rögvest kiderül, hogy Mingma teljesítménye még a profi mászók szemében is egészen döbbenetes.

Mingma Gyalje Sherpa nem tud leállni, újra és újra a világ legmagasabb csúcsaira vágyik Fotó: Mingma G.

A Deutsche Welle egyik bloggere, Stefan Nestler kedden arról számolt be, hogy a serpának hétfőn megvolt az idei hatodik nyolcezres mászása is, most újra a Nanga Parbatra kapaszkodott fel. Hogy miért újra oda? Júniusban már járt a csúcsgerincen, de a hatalmas ködben nem volt benne biztos, hogy a csúcsot érte el, így a biztonság kedvéért megint nekivágott. Mindezt annak ellenére, hogy a nyári próbálkozásnál fagyási sérüléseket szenvedett a lábán. – Ezúttal biztosan felértem. Az idő és a kilátás is remek volt – csörögte fel Nestlert a hegy négyes táborából műholdas telefonon.

A fenti öt nyolcezres mellett oxigén nélkül megjárta a Kancsendzöngát – itt tűnt el Erőss Zsolt és Kiss Péter 2013-ban –, a Lhocét, a Cso-Ojut, az Annapurnát és a Gasherbrum I.-et – utóbbi kettőt háromszor. Az Everestet oxigénpalackkal háromszor gyűrte maga alá Nepál és kétszer Kína felől.

Mingma Gyalje Sherpát nem szabad összekeverni a 32 éves Mingma Sherpával: ő az első nepáli a világon, aki megmászta mind a 14 nyolcezres csúcsot.